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    《赛博朋克2077》发售日确认 你预购了吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：备受期待的《赛博朋克2077》终于来了！“波兰蠢驴”CDPR在今天正式公布了《赛博朋克2077》的发售日，并开启了预售。

    《赛博朋克2077》你预购了吗？
    赛博朋克2077

    据悉，《赛博朋克2077》将于2020年4月16日正式发售，游戏已在Steam、GOG、PS4、Xbox One等多平台开启预售，实体版也已接受预订。其中，Steam版售价为298元。

    实体版《赛博朋克2077》标准版包括游戏本体光盘、游戏地图、《赛博朋克2020》指南、艺术设定集、明信片和一些贴纸等。这么多内容看上去像是豪华版，但当年《巫师3》的标准版就很豪华。

    以下为游戏官方介绍：

    《赛博朋克 2077》是一款开放世界游戏，动作冒险的故事发生在夜之城。这是一座五光十色的大都会，权力更迭和身体改造是不变的主题。您扮演一名野心勃勃的雇佣兵：V，正在追寻一种独一无二的植入体。只要得到它，就能掌握获得永生的关键。您可以自定义角色的义体、技能和玩法，探索包罗万象的城市。您做出的选择也将会对剧情和周遭的世界产生影响。

    怎么样，你预购了吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《赛博朋克2077》发售日确认 你预购了吗？http://news.zol.com.cn/718/7188867.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7188867.html report 815 中关村在线消息：备受期待的《赛博朋克2077》终于来了！“波兰蠢驴”CDPR在今天正式公布了《赛博朋克2077》的发售日，并开启了预售。赛博朋克2077据悉，《赛博朋克2077》将于2020年4月16日正式发售，游戏已在Steam、GOG、PS4、Xbox One等多平台开启预售，实体版也已接受...
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