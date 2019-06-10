中关村在线消息：北京时间6月10日，近日韩国通信行业和相关部门对外发布信息称，目前韩国的5G发展势头相当良好。电信部门表示，目前三大运营商的5G用户已经突破90万人，在本周很有希望突破一百万人大关。



韩国5G业务发展迅猛：用户数量已突破90万

三大运营商表示，4月5日启动5G商用化开始，韩国国内的入网用户开始呈直线上升的趋势。截至5月底的时候，办理5G业务的用户达到了达77.86万人，一个月之前这一数字还只是27.16万。也就是说，一个月的时间里，有50.7万人办理了5G入网手续。

上个月底的时候，APAC 5G领导者的CxO峰会正式召开，会上一些韩国运营商表示，5G商用两个月之后，用户每日数据消耗量增长超过三倍。显然，5G的使用模式与LTE非常不同。

LG Uplus首席技术官Lee Sangmin在接受采访时表示，5G网络的数据使用量为平均每天1.3GB，这一数字远远高于LTE的400MB。同时，在开通5G网络之后，有20%的用户开始使用AR和VR功能，在LTE网络下这个数字只有5%。

KT首席技术官Jeon Hong-beom也承认，与4G数据流量相比，其5G数据使用量至少增加了三倍。显然，5G网络的顺畅性促进了用户更多使用移动网络。

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