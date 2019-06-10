E3微软：Xbox全新精英手柄推出 超长续航

中关村在线消息：在今日的E3 2019微软发布会上，XBOX第二代的精英手柄正式公布，它具备更加精致的外观和超长的续航能力。















Xbox全新精英手柄推出 超长续航

该手柄将添加蓝牙连接，全新的可调节摇杆，更短的触发键程，以及可拆卸的充电电池，40小时的续航时间可以让你畅玩到手抽筋。（笑）



据了解，本次推出的Xbox精英手柄现已可以在网上商店进行购买，价格为1099元RMB。

（文中图片来自互联网）

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