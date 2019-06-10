    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    E3微软：Xbox全新精英手柄推出 超长续航

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：在今日的E3 2019微软发布会上，XBOX第二代的精英手柄正式公布，它具备更加精致的外观和超长的续航能力。

    E3微软：Xbox全新精英手柄推出 超长续航

    E3微软：Xbox全新精英手柄推出 超长续航

    E3微软：Xbox全新精英手柄推出 超长续航

    E3微软：Xbox全新精英手柄推出 超长续航
    Xbox全新精英手柄推出 超长续航

    该手柄将添加蓝牙连接，全新的可调节摇杆，更短的触发键程，以及可拆卸的充电电池，40小时的续航时间可以让你畅玩到手抽筋。（笑）

    据了解，本次推出的Xbox精英手柄现已可以在网上商店进行购买，价格为1099元RMB。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：E3微软：Xbox全新精英手柄推出 超长续航http://news.zol.com.cn/718/7188681.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7188681.html report 361 中关村在线消息：在今日的E3 2019微软发布会上，XBOX第二代的精英手柄正式公布，它具备更加精致的外观和超长的续航能力。Xbox全新精英手柄推出 超长续航该手柄将添加蓝牙连接，全新的可调节摇杆，更短的触发键程，以及可拆卸的充电电池，40小时的续航时间可以让你畅玩到...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品