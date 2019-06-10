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    魅族手机魅族 16Xs（6GB/64GB/全网通）

    魅族旗下首款三摄手机今日开售：1499起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：魅族科技在5月30日正式发布了旗下新一代轻旗舰产品——魅族16Xs。这也是魅族首款搭载超广角三摄的机型。今日十点该机将正式开启首销，售价为1499元起。

    魅族新一代轻旗舰16Xs今日开售：1499起
    魅族16Xs今日开启首销

    魅族16Xs这次主打的是极边全面屏、三摄以及持久的续航，该机采用了一块分辨率为2232x1080的6.2英寸屏幕（魅族16s同款屏幕），并支持Super mTouch屏下指纹识别技术。机身三围为152×74.4×8.35mm，重162g，比魅族16s略宽、略厚一些，重量接近，拥有冰丝白、骑士黑、珊瑚橙与亚特兰蒂斯四种配色。

    魅族新一代轻旗舰16Xs今日开售：1499起
    魅族16Xs拥有四种机身配色

    核心配置方面，该机搭载了高通骁龙675处理器，提供6+64GB和6+128GB两种存储组合可供选择。后置相机为4800万+500万+800万像素三摄组合，前置1600万像素自拍镜头。电池4000mAh，支持mCharge 18W快充。另外该机还保留了3.5mm耳机接口，运行基于Android P深度定制的Flyme 7。

    售价方面，魅族16Xs的6GB+64GB版售价为1499元，6GB+128GB版售价为1699元。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：魅族旗下首款三摄手机今日开售：1499起http://news.zol.com.cn/718/7188666.html

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