早报：微软公布下世代主机 董明珠还不想退休

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

微软E3展前发布会结束，他们也为玩家带来了新主机。

微软公布新主机Project Scarlett：2020年底发售





在今天凌晨刚刚结束的E3游戏大展上，微软正式公布了次世代主机“Project Scarlett”。目前，这部主机还没有正式定名，不过他们已经公开了部分配置。“Project Scarlett”将支持8K，120帧，配备光线追踪技术，采用AMD的Zen2处理器，性能是X1X的4倍，并搭载固态硬盘。“Project Scarlett”预计将于2020年圣诞节期间发售，《光环：无限》随主机首发。

搜狐晚了几年，这次终于加入社交大战，张朝阳说这是未来。



搜狐推出社交产品狐友App：张朝阳说这是未来





在昨天下午的狐友APP开放日上，搜狐CEO张朝阳对外宣布搜狐推出了社交产品狐友，根据介绍，狐友最早脱胎于搜狐新闻客户端“我的”板块，从去年开始进行独立开发，今天是“正式宣战”。同时张朝阳还表示，社交是搜狐的未来。

在获得5G牌照之后，联通在5G领域的动作着实不小。



联通计划设立百亿孵化基金：助力5G应用





近日，中国联通方面在接受采访时表示，目前他们已率先开通国内40个城市的5G试验网络。同时，中国联通设立百亿孵化基金，全力助力合作伙伴成为各个领域5G应用和数字化转型的领航者，打造“新蓝海的试验场，独角兽的孵化器”。

OPPO公司副总裁在微博上非常活跃，上周末他又分享了一个OPPO Reno的新功能。

OPPO沈义人爆料：Reno正在测试联通VoLTE





近日OPPO副总裁沈义人在微博上表示，目前OPPO Reno联通VoLTE功能已经在部分城市上线测试，全国范围内的支持将在下个OTA的时候升级，而下个OTA升级时间是在六月下旬。这也就意味着OPPO Reno支持联通VoLTE终于要来了。

Office似乎发现了恶意攻击，微软也第一时间提醒了用户。

Office发现漏洞恶意攻击：微软提醒用户当心





近日，微软公司向用户发布提醒称，针对欧洲地区的垃圾邮件活动正在利用一个漏洞执行攻击，只要打开附件文件就可能感染用户。微软表示这是一场针对欧洲地区的主动电子邮件恶意软件运动，散布了带有CVE-2017-11882漏洞的RTF文件，该漏洞允许攻击者自动运行恶意代码而不需要用户交互。目前微软建议所有 Windows 用户尽快为这个漏洞安装安全更新。

董明珠什么时候退休一直有人在问，不过她自己心态却比大多数人要好。



董明珠谈何时会退休：现在说这个还早





董明珠近日在人民网《品格》节目中，回应退休话题时称：有人能接班的时候，就离开了。她目前已有培养目标，但对方不知道，也没人知道。显然，董明珠对于自己后面的人生有着清晰的规划，格力的未来也是如此。

似乎美国也在遭受垃圾电话的困扰，而官方现在已经决定出手整治。



美国上月垃圾电话数量达47亿个：官方将开始整治





美国联邦通信委员会（FCC）近日就一项裁决进行了投票，该裁决将致力于打击欺骗消费者的垃圾电话，并为电话运营商提供执行诉讼的法律框架。据统计，去年一年，美国消费者收到了近480亿个垃圾电话，仅今年5月垃圾电话的数量就高达47亿个。

NFC对于现在的第三方来说越来越重要，而苹果似乎终于妥协了。



苹果妥协了！NFC标签现身iPhone捷径





近日有用户在iPhone的捷径功能中发现了苹果新的NFC标签功能。新的NFC标签功能已经和此前曝光的信息一致，预计相关的公司上线NFC标签之后，用户无需再下载专门的App并且注册了，只需要NFC标签触发Apple Pay就能实现商品的购买。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）







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