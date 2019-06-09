中关村在线消息：北京时间6月9日，近期国外调研机构Counterpoint research发布了一份调研报告。报告中显示，华为手机在欧洲市场份额再创新高。他们的市场份额已经完全超越了苹果，并距离三星仅有5%的差距。国产手机在欧洲可谓大受欢迎。



华为手机欧洲市场份额创新高 距榜首一步之遥

据了解，中国手机品牌已经拿下了欧洲市场30%的市场份额，这其中华为一家就占到了26%。不过，整体欧洲市场的智能手机销量还是下滑了3%，用户的换机周期持续延长。报告中还提到，一些欧洲国家和地区开始进行5G网络商业化，但是今年这种技术进化并不会影响市场。

去年第一季度，华为手机在欧洲市场份额仅为15%。过去的一年时间里，直接增长了11%的市场份额并远远甩开了苹果。统计报告中还提到，OPPO和小米已经加强了欧洲市场的开拓。

上个月的时候，市场研究公司IDC发布第一季度全球智能机市场统计报告。根据报告数据，2019年第一季度全球智能手机出货量达3.108亿部，对比2018年第一季度的3.327亿部下降6.6%。出货量前五中，仅有华为与vivo的出货量同比超过去年。其中华为全球智能机出货量继去年第二季度，又一次超越苹果。

华为第一季度全球智能机出货量达5910万部，同比增长50.3%，市场份额达到19.0%。苹果该季度智能机出货量排在第三位，达到3640万部，同比下降30.2%，高价位手机市场被头部继续瓜分，市场份额下降4.0%。小米、vivo和OPPO排在第四和第五位。

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