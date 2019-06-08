中关村在线消息：援引自英国《金融时报》报道，谷歌针对断供华为一事后悔了，并且正在游说特朗普政府，争取进一步延迟实施，甚至完全豁免对华为禁令。



谷歌“反悔”断供华为：被曝寻求禁令豁免

英国《金融时报》援引消息人士说法，美国特朗普政府在5月份以“安全风险”为由发布禁令将华为纳入实体名单，随后谷歌率先断供华为。

现在消息人士表示，谷歌现在“反悔”了。并且在游说特朗普政府，争取进一步延迟实施，甚至完全豁免对华为禁令。

同时被曝光的信息还显示谷歌高层直言，“禁令会促使华为开发上线自己的操作系统”。届时这些华为手机的安全风险将会倍增。原因是这些系统并不是谷歌的Android官方更新。

针对英国《金融时报》的报道，Google方面没有进一步对此作出回应。不过谷歌方面仅表示：与其他美国公司一样，我们正在与商务部合作，以确保我们完全符合其要求和临时许可。我们的重点是保护谷歌用户在美国和其他地区现有数百万台手机上的安全性”。

华为已经在行动

当初谷歌宣布断供华为之后，余承东随即透露了华为自研系统的细节，表示“新操作系统最快在今年秋天、最晚在明年春天面市”。并且该系统将会打通手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，并对现有的安卓应用和Web应用也可以全部兼容。

目前中国国家知识产权局商标局网站显示，华为已经申请注册“鸿蒙”商标，并标注该商标用于操作系统程序，这表明华为迈出了构建自主操作系统的第一步。

欧盟知识产权局（EUIPO）网站也显示，已于5月24日收到华为提交的多项商标申请，名为“ARK OS（方舟操作系统）”的商标。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌“反悔”断供华为：被曝寻求禁令豁免http://news.zol.com.cn/718/7188447.html