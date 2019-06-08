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    小米计划在海外召回问题电动滑板车

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：小米官网发表声明称，海外版的小米米家电动滑板车在特定的情况下，折叠装置处的螺丝存在松动潜在风险，应此将对问题产品进行召回，共计10257台。

    小米在欧洲召回有潜在风险的踏板车
    小米米家电动滑板车

    据悉，英国市场的召回计划将于2019年6月26日开始，其他市场将于2019年7月1日开始。

    小米表示，中国区销售产品没有以上批次和规格的潜在风险，因此不存在召回计划。

    以下为声明原文：

    1、小米始终致力于为消费者提供安全、高品质的产品。经查证，我们发现小部分生产日期为2018年10月27日至12月5日，海外版的小米米家电动滑板车（型号: M365）在特定的情况下，折叠装置处的螺丝存在松动潜在风险。

    2、有潜在风险的特定批次产品均为供海外市场销售的产品，共10257台，故我们将于2019年6月26日在召回数量最多的英国市场先启动一项安全召回项目，7月1日在其它受影响的海外市场启动。

    3、中国区销售产品没有以上批次和规格的潜在风险。

    4、如果用户在海外市场购买小米米家电动滑板车（型号: M365）回国内使用，建议用户尽快登录相关网站查验购买产品是否属于召回序列。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米计划在海外召回问题电动滑板车http://news.zol.com.cn/718/7188428.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7188428.html report 871 中关村在线消息：小米官网发表声明称，海外版的小米米家电动滑板车在特定的情况下，折叠装置处的螺丝存在松动潜在风险，应此将对问题产品进行召回，共计10257台。小米米家电动滑板车据悉，英国市场的召回计划将于2019年6月26日开始，其他市场将于2019年7月1日开始。小米...
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