早报：Galaxy Note 10 Pro曝光 华为P30新增12GB版

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条手机方面的新闻，三星今年的旗舰有了新动向。



三星Galaxy Note 10 Pro曝光





知名爆料人士Onleaks放出了三星Galaxy Note 10 Pro的渲染图，从图上可以看出，该机采用了挖孔屏方案，也是全球首款前摄居中的挖孔屏机型。

爆料称，三星Galaxy Note 10 Pro搭载高通骁龙855芯片，最高配备12GB内存，标配UFS 3.0闪存，电池容量为4500mAh，支持45W快充。拍照方面，三星Galaxy Note 10 Pro为1200万主摄+1200万长焦+1600万超广角+TOF镜头后置四摄。

华为P30新增6GB和12GB内存版本





根据工信部网站的信息，6月4日工信部签发了新款华为P30，RAM容量变成了6GB、8GB和12GB。与现售的华为P30相比，新增了6GB和12GB两个版本。除此之外，荣耀20和荣耀20 Pro也变成6GB、8GB和12GB三个版本。

在5G领域，中国有着非常好的表现，尤其是华为目前排在第一位。

中国公司掌握34%的5G标准专利





根据专利分析厂商IPLytics统计，截至2019年3月，中国厂商已申请全球主要5G专利的34%、韩国为25%、美国和芬兰各占14%、瑞典占8%、日本占5%。从公司来看，华为拥有1554个5G SEP，诺基亚、三星、LG紧随其后，中兴拥有1208个5G SEP，排名第五，高通则排在第六位。

中国铁塔：北京已建成4400座大型5G基站





中国铁塔透露，目前北京已建成超过4400座大型5G基站。工信部6日正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国铁塔董事长、总经理佟吉禄表示公司自身已有195万存量站址，为中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家共享。

除5G之外，当下另一个热门的科技领域为新能源汽车。

丰田：到2025年在中国投入10款新电动车型





丰田召开新闻发布会宣布，将与宁德时代、比亚迪和东芝等车载电池厂商合作，加速发展新能源汽车。丰田表示，到2025年将在中国市场投入10款新电动车型，公司新能源汽车销量将提升至550万辆以上。

云计算同样是未来科技领域的重要发展方向，抓住这一点也就抓住了未来。

微软市值重回万亿美元





美国三大指数均涨超1%，其中微软涨超3%，盘中股价达129.19美元，市值重回万亿美元。事实上早在5月1日，微软股价报130.60美元，市值就已达到10034.26亿美元。分析认为，微软股价没看号主要是因为其在云计算领域的稳步推进，成为全球第二大云计算解决方案提供商。

谷歌也在云计算方面持续发力，最近他们在云游戏方面显然着墨更多。

谷歌云游戏平台Stadia需要20Mbps带宽





谷歌公布了云游戏平台Stadia的大量细节，包括首发游戏阵容、收费模式和所需要的网速支持。据悉，谷歌Stadia Base服务只能使用1080p/60fps画面和双声道立体声，需要20Mbps带宽。谷歌Stadia最低标准为720P/60fps，需要10Mbps的带宽。

最后来看一条游戏方面的新闻，这款游戏也将登陆Stadia平台。

拉瑞安工作室确认开发《博德之门3》





《神界原罪2》开发商拉瑞安工作室宣布，他们正在经典CRPG游戏的续作《博德之门3》，并与威世智的D&D团队进行紧密合作。这意味着《博德之门3》将继续使用D&D规则，有分析称本作或将采用第5版规则书。目前，本作页面也在Steam上线，并确认会登陆谷歌Stadia云游戏平台。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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