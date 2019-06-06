中关村在线消息：援引自音浪财经讯，字节跳动通过旗下的北京量子跃动科技有限公司和上海闻学网络科技有限公司两家公司，向虎扑进行Pre-IPO轮融资，投资金额12.6亿元。这是虎扑自2004年成立以来获得的最大的一笔融资。



字节跳动12.6亿投资虎扑：获得30%股权

字节跳动方面表示，“字节跳动向虎扑投资12.6亿元人民币，持股比例为30%。双方将围绕内容互通和内容创作者协同服务展开全面合作，让信息为用户创造更多价值。”

其中量子科技持股20%，闻学科技持股10%，合计字节跳动跃升为虎扑的第二大股东。而以程杭为首的公司管理层持股比例虽有所稀释（合计控股比例为35.322%），仍然是公司的最大股东及实际控制人。

据了解，虎扑在此之前曾获得5轮融资。其中，2015年1月的D轮融资来自前文提到的贵人鸟，投资额为2.4亿人民币；2018年1月的E轮融资由中金公司领投，投资额为6.18亿人民币，持股比例为12.651%。按此推算，在Pre-IPO轮融资前，虎扑最后一轮融资的投后估值约为49亿元人民币。

今年3月，虎扑在证监会登记了IPO辅导备案工作，这意味着虎扑重启上市之路。虎扑官方也向新浪财经确认，虎扑寻求独立IPO的资本战略已获得字节跳动和老股东支持。

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