中关村在线消息：北京时间6月6日，今天有网友发现，之前已经在国内安卓商店上线并开启内测的自走棋手游《Auto Chess：Orign》已经在App store日区上架，可以免费下载。这也意味着，拥有日区账号的玩家们现在就可以体验这款游戏。



自走棋手游日区App Store上线：免费下载

上个月的时候，Valve公司在Steam上发布公告，表示他们会研发一个独立的DOTA自走棋版本。Valve还表示，他们曾经与巨鸟工作室取得了联络，虽然无法直接合作，但是双方还是支持对方。



Valve在公告中提到，今年年初的时候国人独立团队巨鸟多多利用《DOTA2》地图编辑器制作了一款名为《DOTA2自走棋》的RPG地图。上线以来，备受欢迎。在2月的时候，他们曾经邀请巨鸟多多到Valve总部商议自走棋的后续事宜。由于巨鸟多多团队无法直接在Valve工作，因此双方决定各自构建自己的独立游戏版本，并全力支持对方。

目前，Valve在巨鸟多多的支持下，其中一个团队正在开发一个独立的Dota自走棋版本，相信用不了多久就可以向大家分享后续的情报，或许可能就是今年Ti9比赛。

《Auto Chess：Orign》下载地址

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