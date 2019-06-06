中关村在线消息：北京时间6月6日，今天中兴通讯向腾讯科技透露，中兴天机Axon10 Pro 5G版正在完成国家必要的认证手续。中兴通讯计划这款5G手机7月就可以上市，而消费者们可以第一时间购买到这款手机。



中兴首款5G手机正在进行认证 预计今年7月上市

中兴表示，在5G牌照发放之后，他们会积极配合三大运营商的工作。除了中兴官网、电商等渠道，中兴天机Axon10 Pro 5G在各大运营商营业厅也会进行销售。

今日，工信部正式宣布发放5G商用牌照，中国5G商用元年正式开启。对此，中兴通讯回应表示，5G牌照的发放将给中兴带来更大的发展机遇。

中兴通讯表示，5G牌照的发放，必将给中兴通讯带来更大的发展的机遇，引领我们走向一个新的发展阶段。5G将开启万物智能互联时代，成为未来十年ICT行业和整个社会的新增长引擎。中兴将通过向云网生态圈核心合作伙伴开放全球领先的5G无线、5G承载、5G大视频、5G网络切片、5G行业终端等5G核心产品能力，共同推进行业数字化转型。

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