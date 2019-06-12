Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓

中关村在线消息：第五届亚洲消费电子展（CES Asia 2019）已经进入第二天，作为展会上最具分量的官方奖项——亚洲消费电子展产品技术奖（Best of CES Asia Awards）的评选结果最终揭晓。





今年亚洲消费电子展产品技术奖（Best of CES Asia Awards）评选依旧由中文互联网唯一官方媒体合作伙伴——ZOL（中关村在线）独家负责。这已经是ZOL连续第五年独家评选亚洲消费电子展最佳产品奖项。

ZOL专业评委会从包括技术、设计、功能、应用等多个维度进行综合考量和评定，确认最终奖项归属。



Best Audio Product 音频设备奖：1MORE Stylish 时尚真无线耳机

Best Vehicle Technology Product 汽车技术产品奖：安吉星（车家互联）

Best Smart Home Product 智能家居产品奖：华为路由Q2 Pro

Best Gaming Product 游戏产品奖：吾空 S17r

Best Network Communication Product 网络通信产品奖：华为 5G CPE Pro

Best Drone& Robotics 无人机/机器人奖：TEMI超级机器人

Best AI 人工智能奖：讯飞智能录音笔

Best Video/Television Technology 影音/电视技术：奥图码 P1 激光电视

Best Phone or Mobile Device 移动(通信)奖：华为 P30 Pro

Best Startup 创业项目奖：ONO 手机3D打印机

Best Innovation创新奖：Bose Personal Plus音响系统

Best of Best 编辑选择奖：海信4K激光电视 100L7

亚洲消费电子展通过设立Best of CES Asia Awards奖项，以及通过ZOL独立评选和颁发该奖项最终目的是鼓励科技产品的创新，推动科技产品提供优异用户体验。

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