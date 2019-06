Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓

中关村在线消息:第五届亚洲消费电子展(CES Asia 2019)已经进入第二天,作为展会上最具分量的官方奖项——亚洲消费电子展产品技术奖(Best of CES Asia Awards)的评选结果最终揭晓。





今年亚洲消费电子展产品技术奖(Best of CES Asia Awards)评选依旧由中文互联网唯一官方媒体合作伙伴——ZOL(中关村在线)独家负责。这已经是ZOL连续第五年独家评选亚洲消费电子展最佳产品奖项。

ZOL专业评委会从包括技术、设计、功能、应用等多个维度进行综合考量和评定,确认最终奖项归属。



Best Audio Product 音频设备奖:1MORE Stylish 时尚真无线耳机

Best Vehicle Technology Product 汽车技术产品奖:安吉星(车家互联)

Best Smart Home Product 智能家居产品奖:华为路由Q2 Pro

Best Gaming Product 游戏产品奖:吾空 S17r

Best Network Communication Product 网络通信产品奖:华为 5G CPE Pro

Best Drone& Robotics 无人机/机器人奖:TEMI超级机器人

Best AI 人工智能奖:讯飞智能录音笔

Best Video/Television Technology 影音/电视技术:奥图码 P1 激光电视

Best Phone or Mobile Device 移动(通信)奖:华为 P30 Pro

Best Startup 创业项目奖:ONO 手机3D打印机

Best Innovation创新奖:Bose Personal Plus音响系统

Best of Best 编辑选择奖:海信4K激光电视 100L7

亚洲消费电子展通过设立Best of CES Asia Awards奖项,以及通过ZOL独立评选和颁发该奖项最终目的是鼓励科技产品的创新,推动科技产品提供优异用户体验。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓http://news.zol.com.cn/718/7187863.html