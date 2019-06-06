中国广电获5G牌照：带来的智慧广电服务

中关村在线消息：央视带来报道，今日共有四家企业获5G商用牌照，分别是中国移动、中国联通、中国电信以及中国广电。中国广电全称中国广播电视网络有限公司，获得了第四个5G商用牌照，其副总经理曾庆军接受了央视记者的采访。



中国广播电视网络有限公司获5G商用牌照

中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军说：“未来，广大的用户能够真正的体会到现代超高清电视现代物联网带来的智慧广电服务，甚至是社会化的智慧城市服务。”

“工信部给中国广电颁发5G牌照，实际上这个牌照是颁发给全国有线电视行业和全国广电行业的。全国广电行业将利用这次契机建设一个高起点的现代传播网络，这个网络跟其他三个运营机构还有所差别，我们5G的网络将是汇集广播电视现代通信和物联网服务的一个高起点高技术的5G网络，使我们广大的用户能够真正的体会到现代超高清电视现代物联网带来的智慧广电服务，甚至是社会化的智慧城市服务，能够使中国的技术产业服务助推5G全面引领的态势。”

未来，5G之下，万物互联、智联已经到来，届时一座智慧城市将带给人们更好的日常生活。

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