便宜又好用 这几款无线充电板推荐给你

如今，越来越多的手机加入了无线充电的功能。即便是不具备无线充电功能的手机，有些小伙伴甚至会通过“魔改”——比如在尾插部分插入一个“无线充电贴”来实现手机的“无线充电”功能。





有了无线充电功能，当然需要选购一款合适的无线充电板，市面上琳琅满目的无线充电板那么多，该如何选购呢？笔者认为选购无线充电板需要考虑以下几点：

首先要考虑的是便携性，无线充电板的出现使得手机充电更加方便，如果又厚又重大，携带起来不方便，还不如使用原来的有线充电。

其次是充电性能，如果无线充电的速度很慢，那么实际上并没有给我们的生活带来方便。此外，过快的充电功率还有可能损伤手机电池。

最后是使用场景，目前市面上的无线不仅有“躺”在桌面上的，还有立式无线充电板。如果你要在办公场景中使用，那么显然立式的无线充电板要更方便一些。

综合以上几点包括目前市场上的销量情况，笔者为大家挑选出了五款优质无线充电板，大家可以针对需求进行选购。

一、Joyroom/机乐堂

无线充电器的正面采用镜面材质，放在桌面上非常好看。使用无线充电，也能够保护充电口，延长使用寿命。当把手机放到无线充电板上的时候，充电板的智能识别系统会自动识别手机为苹果还是安卓。即便是戴着手机壳也可以使用，充电反应灵敏即放即充。





值得一提的是，该充电板有自动断电功能，手机电充满后自动断电防止过冲损害手机电池的寿命，此外还有温度保护、过压保护、磁场保护等全方位的保护充电安全以及手机电池寿命的功能。

充电时候，周围会有一圈指示光圈亮起，不刺眼。





二、品炫WX01

表面光亮，拿起来非常轻巧以后可以带出门随时随地充电，放在口袋里都合适，充电的时候会亮起指示灯。配色有三种，整体非常美观。





该充电板同样拥有智能断电的功能，对手机的保护很有效果。

值得一提是，防滑效果不错，手机放上面很稳定。





三、sy魔法阵20000M

作为一个需要经常放置在固定位置的无线充电板，不仅要功能好用，还要具有一定的美观度。sy魔法阵20000M就有着非常个性的外观设计。





值得一提是，这款无线充电板不仅是“充电器”，还可以是“充电宝”。





四、朵信三合一无线充电板

还记得苹果说要发布的那款能够同时给iPhone、Apple watch、airpods充电的无线充电板AirPower吗？2017年9月13日，苹果公司公布新款充电板AirPower，随后苹果因无法满足硬件标准在2019年3月30日宣布取消AirPower。很多用户在心里默默叹息：三合一无线充电板彻底完了。

然而事实上并非如此，下面这款产品就能够实现“三合一”的充电效果。





怎么样？是不是满足了你想要的：一块充电板，搞定你的全套苹果设备。





五、肯索亚（KINGSOIL）立式无线充电板

如果你希望有一款无线充电板可以让你在办公的时候直接就可以看到手机显示的内容，那么下面这款立式无线充电板可能是你需要的。





这款无线充电板不仅可以为你的手机进行无线充电，看视频的时候还可以横过来做一个手机支架。值得一提是，横过来的时候也是可以进行无线充电的。





以上五款无线充电板是笔者针对不同用户的使用需求推荐的，相信总会有一款适合屏幕前的你。

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