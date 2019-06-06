中关村在线消息：近日，在拉斯维加斯re:MARS大会上，亚马逊推出最新的送货无人机。亚马逊内部正在致力于为Prime服务会员加快送货速度，于是这款无人机应运而生了。







亚马逊推出新款无人机送货 大幅提升送货速度

在此次大会上，亚马逊全球消费者部门首席执行官杰夫·威尔克(Jeff Wilke)表示，该公司已经开发了一种新型电动送货无人机，应该可在“几个月内”开始向客户投递包裹。



威尔克称，这款无人机可以携带5磅（约合2.3千克）以下的包裹，为半小时路程内的客户提供送货服务，续航里程最多可达15英里（约合24千米）。

亚马逊在人工智能方面进行了大量投资，目的是帮助无人机安全导航到目的地并投下包裹。而无论是探测电话线、人员、房屋甚至是地面上的小动物，都需要优异的感应和防撞系统才能做到。

亚马逊在博文中还表示，计划未来实现半数送货服务都达到零碳排放的目标，并最终将此承诺扩展到所有送货服务，而推出新款送货无人机也是为了实现这个目标。

亚马逊还称，电动无人机能以一种可持续的方式充电，比用汽车运送包裹更节能。

（文中图片来自互联网）

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