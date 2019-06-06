5G牌照都发了 5G手机还不赶紧了解下

华为Mate X最大亮点除了支持5G网络之外，其还采用了外翻+握持转轴的折叠屏设计。在折叠状态下正面是一块6.6英寸屏幕，分辨率2480×1148(19.5:9)，背面是一块6.38英寸的狭长副屏，分辨率2480×892(25:9)，整体厚度控制在11毫米；展开后8英寸的平板，分辨率2480×2200，厚度5.4毫米。





目前Mate X在欧洲区定价2299欧元（约合人民币1.75万元）。华为余承东表示，该产品会在2019年年中上市，预计月产能十万台。也有传闻表示，Mate X国行版价格为15681元。



疑似华为Mate 30渲染图

华为下半年最重磅机型就属Mate 30系列手机，遗憾的是目前华为官方还没有放出相关消息。不过综合当前爆料显示，Mate 30手机将会配备6.7英寸QuadHD+的OLED屏幕，采用曲面全面屏设计。



当前汇总消息显示，Mate 30将会搭载海思麒麟985 SoC，并且加入了5G基带。该处理器将基于台积电7nm+EUV（极紫外光刻工艺）技术工艺，该技术可以让晶体管的位置更精确，同时芯片上的晶体管密度可以增加20%，使得单位面积的芯片性能更强大，能耗更低。

最新消息显示，华为Mate 30系列新机将于今年9月份发布，价格应该在4k-7k之间。

华为Mate 20 X 5G版本



华为Mate 20 X 5G版本

Mate 20 X 5G版本采用了7.2英寸水滴屏，处理器采用的是麒麟980芯片；存储方面，华为Mate 20 X 5G版本采用的是6GB+128GB 的搭配。另外Mate 20 X 5G版本搭载5000mAh的大电池，采用石墨烯散热技术。



目前华为Mate 20 X 5G版已经在瑞士同步开售，该机售价是999瑞士法郎（约合人民币6600元）。

小米MIX 3 5G版本

小米MIX 3 5G版本

小米MIX3 5G版本目前已经通过瑞士运营商Sunrise于5月2日开售。该机除了支持5G网络外，其他硬件跟小米MIX3普通版配置相同：采用了6.39英寸FHD+ AMOLED屏幕；搭载了高通骁龙845移动平台，辅以6GB/8GB/10GB运行内存。

另外，后置AI双摄+前置2400万柔光双摄，支持960帧慢动作摄影，DxOMark拍照得分108分。

售价方面，小米MIX3 6GB+128GB为3299元，8GB+128GB为3599元，8GB+256GB为3999元。5G版小米MIX预计将于6月上市。

LG V50 ThinQ

LG首款5G手机LG V50 ThinQ已经于5月10日发布，支持美国运营商Sprint的5G网络。并配备类似折叠屏一样的“双屏”。即该机搭载了一块6.4英寸p-OLED FullVision刘海屏，分辨率为3120×1440，屏幕纵横比为19.5:9。

搭载了高通骁龙855处理器，并且内置高通骁龙X50 5G调制解调器，配备6GB内存+128GB存储，前置800万+500万双摄，后置1600万超广角镜头（F/1.9光圈、1.0μm）+1200万标准镜头（F/1.5光圈、1.4μm）+1200万长焦镜头（F/2.4光圈、1.0μm），电池容量为4000mAh。

价格方面，考虑到LG V40 ThinQ首发价为899美元（约合人民币6000元），我们猜测LG V50 ThinQ首发价极有可能会超过6000元。

一加7 Pro 5G版本

一加7 Pro 5G版本

一加在5月16日正式发布了一加7系列机型。同时一加还与英国最大通讯运营商EE合作，推出了一加7 Pro 5G版，采用的是骁龙855外挂高通X50 5G调制解调器的方案。

除了支持5G网络外，一加7 Pro 5G版跟普通机型配置无疑。依然是搭载骁龙855处理器，最高支持12GB+512GB组合。采用6.67英寸的无刘海全面屏，前置弹出式摄像头，后置4800万像素+1600万像素+800万像素后置三摄像头。支持康宁大猩猩6代玻璃，系统方面同样预装安卓9.0。

至于何时国内上市则未知晓，价格也是暂未公布。

中兴天机Axon 10 Pro

中兴天机Axon 10 Pro

中兴在5月份的天机Axon 10 Pro发布会上，同样推出了该机的5G版本，并宣布今年上市开卖。

中兴天机Axon 10 Pro采用分辨率为1080P的6.47英寸AMOLED双曲面水滴屏，真机下巴非常的窄，屏占比达到了92%。

核心配置方面，该机搭载高通骁龙855旗舰处理器，性能方面无可挑剔。内置了4000mAh大电池，并支持QC4.0快充及无线反向充电功能。相机部分，该机采用了4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合，这也是目前主流的旗舰级拍照配置。

中兴AXON 10 Pro的5G版本何时上市暂时没未知，售价也同样成谜。

OPPO Reno 5G版

OPPO Reno 5G版

OPPO Reno 5G版已经在瑞士成功上市，售价是999瑞士法郎（约合人民币6610元）。

该机搭载高通骁龙855旗舰平台，采用了6.4英寸的全景屏，并做到了3.49mm超窄下巴，配有4800万高清主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头。

其中主摄像头使用的是索尼 IMX586，1/2.0英寸超大传感器，f/1.7 超大光圈，AI超清引擎，配合复合多帧降噪和HDR技术实现降噪、手持防抖、提升动态范围等一系列优化。

至于OPPO Reno 5G版何时国内开卖暂时未知，售价也未知晓。

vivo NEX双屏版

vivo手机在5月份正式向合作伙伴展示了vivo NEX双屏版手机的5G版本。不过vivo并没有公布5G版本的具体上市时间。

vivo NEX双屏版正面采用6.39英寸FHD+分辨率Super AMOLED材质显示屏，背部采用一块5.49英寸副屏。支持双屏多任务功能，前后屏内容可任意切换，双面大屏交互更便捷。vivo NEX双屏版支持双屏触控功能，在横屏玩游戏时可通过前后双屏进行更多便捷操作，体验更好。

vivo NEX双屏版搭载骁龙845移动平台，CPU主频2.8GHz，vivo NEX双屏版全系标配10GB超大运存，128GB超大存储。vivo NEX双屏版还支持峰值功率22.5W的半压快充。

至于vivo NEX双屏版手机的5G版本何时才能上，暂时未知，售价方面也没有公布。

三星Galaxy S10 5G版



三星Galaxy S10 5G版

三星Galaxy S10 5G版在美国正式上市，售价1299美元起。除了5G网络之外，Galaxy S10 5G版只在相机规格上于普通版本略有差别，其前置摄像头还额外配备了一颗ToF镜头，用以提升人像模式的效果和增强现实应用的深度。后置相机采用四摄组合，包括1200万像素主镜头（F1.5）+1200万像素长焦镜头（F2.4）+1600万像素广角镜头（F2.2）+3D ToF相机。



美国电信公司Verizon宣布，三星Galaxy S10 5G版正式开始发售，256GB与512GB的售价分别为1299.99美元（约为8973元人民币）、1399.99美元（约为9663元人民币）。

至于该机何时国内开卖暂时没有消息，售价也未知。



联想Z6 Pro 5G探索版

联想在5月份带来了全新的联想Z6 Pro 5G探索版，该机搭载高通855+X50 5G调制解调器。



这款最新的Z6 Pro 5G探索版，与之前的4G版本配备相似，6.39英寸AMOLED水滴屏，前置3200万像素、后置四摄；搭骁龙855+X50 5G调制解调器，可以实现比4G快20倍的下载速度，不到10秒内下载一部高清1080P电影。

此外，联想Z6 Pro 5G探索版还配备一块4000mAh电池，支持PC级液冷散热，搭载第6代屏幕光电指纹，识别速度升级。

对于大家都关心的售价方面，暂时还需要期待。



联想发布首款5G笔记本电脑

联想Project Limitless笔记本电脑搭载了首款专为内置5G数据连接的PC而设计的7nm平台——高通公司的骁龙8cx 5G移动平台，将在性能、电池续航及5G连接、低延迟等方面优势尽显。



对于这款新5G设备，联想PC业务高级副总裁Johnson Jia表示，基于骁龙8cx 5G平台与联想合作的5G PC，将彻底改变人们的工作和娱乐方式，联想对此充满信心。

联想透露，晚些时候将对此款5G笔记本进行量产，且将在2020年也就是明年的某个时间上市开售。

总结：除了以上手机之外，目前已经有很多厂商都公开了他们即将推出5G手机，并希望在5G技术领域有新的突破。不过，这些厂商并没有公布具体的手机机型，相信未来他们会给广大用户带来更多惊喜。有关5G手机更多消息，请关注@ZOL新闻中心后续报道。

本文产品信息由互联网整理，不代表最终在中国大陆上市的产品信息。

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