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    vivo谈公司5G业务：5G手机入网后年中投入市场

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间6月6日，今天上午中国首批5G牌照发放引来各界热议。牌照发放之后，vivo公司接受采访时表示，5G距离消费者们越来越近了，vivo首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试，通过测试之后将在年中正式开售。

    vivo谈公司5G业务：5G手机入网后年中投入市场
    vivo谈公司5G业务：5G手机入网后年中投入市场

    vivo方面表示：“唯有全力拥抱新技术，才能在新的产业环境中成为有贡献的一员。vivo会持续聚焦消费者需求，与运营商和产业各方聚力合作，为消费者提供好用的5G产品。”

    目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

    频段划分上，中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。至于中国移动将使用2.6G左右的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7187470.html report 748 中关村在线消息：北京时间6月6日，今天上午中国首批5G牌照发放引来各界热议。牌照发放之后，vivo公司接受采访时表示，5G距离消费者们越来越近了，vivo首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试，通过测试之后将在年中正式开售。vivo谈公司5G业务：5G手机入网后年中投入...
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