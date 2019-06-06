中关村在线消息：北京时间6月6日，今天上午中国首批5G牌照发放引来各界热议。牌照发放之后，vivo公司接受采访时表示，5G距离消费者们越来越近了，vivo首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试，通过测试之后将在年中正式开售。



vivo谈公司5G业务：5G手机入网后年中投入市场

vivo方面表示：“唯有全力拥抱新技术，才能在新的产业环境中成为有贡献的一员。vivo会持续聚焦消费者需求，与运营商和产业各方聚力合作，为消费者提供好用的5G产品。”

目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

频段划分上，中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。至于中国移动将使用2.6G左右的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

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