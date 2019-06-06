中关村在线消息：近日据外媒报道，微软近日已跟纳斯达克和Refinitiv展开合作，未来它将股票信息自动拉入到Excel中以此来增强在微软电子表格编辑应用中跟踪股票的体验。



微软与纳斯达克联手将实时股票信息带入Excel

去年，微软将股票引入了Excel以此来作为一种数据类型，用户可以在上面了解价格、变化、货币等信息。

新的合作将为用户带来直接从纳斯达克股市获得的实时数据跟踪以及Refinitiv提供的金融市场数据，这样用户就可以通过Excel来跟踪他们的股票并更加容易地管理他们的投资组合。

除了直接再Excel中跟踪股票价格、交易量和其他财务信息外，用户现在还可以跟踪比特币、债券、外币以及各种公司数据等。

此外，像共同基金和股票指数--包括纳斯达克综合指数、道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和其他各种指数--等用户仍可获得以前的数据。

此外，微软还在开发其他新功能，包括允许用户查看历史数据的更新以及自动更新价格。

（文中图片来自互联网）

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