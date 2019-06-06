中关村在线消息：北京时间6月6日，今天上午，工信部正式对中国电信、中国联通、中国移动以及中国广电等四家公司发布了5G商用牌照。随后小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微博上祝贺了5G牌照发放，并表示“今天是个好日子”。



雷军祝贺5G牌照发放：今天是个好日子

除了雷军之外，业界许多公司和大佬都对此事表示了祝贺。高通表示中国5G牌照发放标志着中国5G元年正式开启。5G会像电力一样，成为驱动未来创新、能够影响众多行业的重要技术变革。高通一直秉承“根植中国、分享智慧、成就创新”的发展理念，坚信5G的成功来自于产业链的紧密协作，已经做好准备，全力支持中国5G商用部署。

华为发布了题为《华为全力支持中国运营商建好中国5G》的公开信，表示全力支持中国运营商建好中国5G。华为表示，已累计投入20亿美金用于5G技术与产品研发，当前已具备从芯片、产品到系统组网全面领先的5G能力，也是全球唯一能够提供端到端5G商用解决方案的通信企业。

不仅如此，华为在全球5G商用步伐上也已位居前列。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。

（本文图片来自新浪）





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