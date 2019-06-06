中关村在线消息：工业和信息化部今日正式发放5G商用牌照，宣布中国正式进入5G时代。随后华为发布了题为《华为全力支持中国运营商建好中国5G》的公开信，表示全力支持中国运营商建好中国5G。



华为回应5G牌照发放：全力支持建好中国5G

华为表示，已累计投入20亿美金用于5G技术与产品研发，当前已具备从芯片、产品到系统组网全面领先的5G能力，也是全球唯一能够提供端到端5G商用解决方案的通信企业。

不仅如此，华为在全球5G商用步伐上也已位居前列。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。

最国内方面，华为已经在工信部IMT-2020(5G)预商用系统组网验证中，率先完成5G独立组网（SA）与非独立组网（NSA）的全部测试项目，覆盖了5G商用的所有主流频段，单用户下行测试峰值超过1.8Gbps，Sub 6GHz单小区下行峰值超过14.5Gbps，eMBB业务下用户面单向时延低至2ms，不断刷新业界记录。

同时，华为还已经在国内40多个城市与三大运营商开展了5G规模商用试验，包括城区、室内、高速公路、地铁等多场景实测，均已达到商用标准。

以下是华为公开信全文：



今天上午，工业和信息化部正式发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G时代。华为公司将凭借端到端全面领先的5G能力全力支持中国运营商建好中国5G。相信不久的将来，中国5G将引领全球。

华为公司自2009年起着手5G研究，已累计投入20亿美金用于5G技术与产品研发，当前已具备从芯片、产品到系统组网全面领先的5G能力，也是全球唯一能够提供端到端5G商用解决方案的通信企业。

截止目前，华为共向3GPP提交5G标准提案18000多篇，标准提案及通过数高居全球首位，向ESTI 声明5G基本专利2570族，持续排名业界第一，其主导的极化码、上下行解耦、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为5G国际标准的重要组成部分。

同时，华为已实现全系列业界领先自研芯片的规模商用，包括全球首款5G基站芯片组天罡、5G终端基带芯片巴龙以及终端处理器芯片麒麟980。

在全球5G的商用步伐上，华为公司也已位居前列。早在2018年2月世界移动通信大会期间，华为就已完成全球首个5G通话，并推出了全球首个5G终端。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。

为迎接中国5G商用，华为已做好了充分准备。

在工信部IMT-2020（5G）预商用系统组网验证中，华为率先完成5G独立组网（SA）与非独立组网（NSA）的全部测试项目，覆盖了5G商用的所有主流频段，单用户下行测试峰值超过1.8Gbps，Sub 6GHz单小区下行峰值超过14.5Gbps，eMBB业务下用户面单向时延低至2ms，不断刷新业界记录。

同时，华为提出的单一无线接入网、4G/5G共站同覆盖、智能电源等技术，将有力降低5G建设与运营成本。

从去年4月份开始，华为已经在中国40多个城市与中国三大运营商开展了5G规模商用试验，包括城区、室内、高速公路、地铁等多场景实测，均已达到商用标准。

中国运营商当前在用户规模、网络能力、总体收入等方面均位居世界前列。华为公司将一贯秉承 “以客户为中心”的核心价值观，持续加大基础领域研究投入与产品技术创新力度，尽己所能，全力支持中国运营商建好中国5G。

中国的通信发展史是一场波澜壮阔的探索历程。

过去四十年，我国通信业经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步的探索历程，其中进步与成果来之不易。

现在，面向“5G引领”的关键历史机遇，华为将持续支持中国运营商，并与各界产业伙伴通力合作，共同为5G产业创新贡献力量，打造5G数字经济新引擎。

向敢于探索、砥砺前行的中国通信人致敬！

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为回应5G牌照发放：全力支持建好中国5Ghttp://news.zol.com.cn/718/7186976.html