中关村在线消息：北京时间6月6日，今天上午，工信部正式对四家公司发布了5G商用牌照，这四家公司分别为中国电信、中国联通、中国移动以及中国广电。随后，高通公司对于中国5G商用牌照的发放进行了祝贺，并表示中国5G元年正式开启。



高通回应中国5G牌照发放：5G元年正式开启

高通方面表示：“热烈庆祝中国5G牌照发放，这标志着中国5G元年正式开启。5G会像电力一样，成为驱动未来创新、能够影响众多行业的重要技术变革。高通一直秉承“根植中国、分享智慧、成就创新”的发展理念，坚信5G的成功来自于产业链的紧密协作，已经做好准备，全力支持中国5G商用部署。”

目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

频段划分上，中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。至于中国移动将使用2.6G左右的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

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