重磅！工信部正式发放5G商用牌照 一共四张

中关村在线消息：援引央视快讯，今日工信部向运营商发放了5G商用牌照，一共有四张牌照，新增中国广电一家。



工信部正式发放5G商用牌照

工信部今日正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。同时也宣布中国已经正式进入5G商用元年！

国内5G商用阶段已经成熟

目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

频段划分上，中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。至于中国移动将使用2.6G左右的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

国内运营商已做好准备

中国移动此前就已经在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G规模外场试验，同时也在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务的应用示范。

中国联通则是在北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、福州、郑州和沈阳等18个城市展开5G网络的测试。

中国电信则是在雄安、上海、深圳、成都、苏州、兰州等12个主要城市开展5G外场实验，还实现了部分重点区域的5G网络覆盖，实现4K网络视频直播等体验。其中，还与上海签订了战略合作协议，将率先将上海打造成国内第一个5G网络全覆盖的新型城市。

5G终于落地，但是你不要着急



在5G商用牌照发放后，这里要叮嘱一句“你千万不要激动”。

首先是现在市面上可供选择的5G手机机型较少。并且根据早前联通采购价格看，普遍都在万元上下。而真正在今年下半年之后，5G手机才会批量上市。届时有专家预测：2020年3月后，5G手机售价大约在6千元左右；2020年四季度，5G手机的售价将在2千元左右。

其次是运营商资费套餐尚未公开，你即便是有手机也用不上5G网络套餐。不过三大运营商已经透露，用户4G升级5G将不必要换卡，只要看他相应套餐就好。



最后，劝君继续等待，反正5G已经来了，还怕用不上吗？！

（文中图片来自互联网）

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