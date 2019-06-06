工信部今日发放5G商用牌照 各家回应来了

中关村在线消息：今天上午，工信部正式向三大运营商发放了5G商用拍照。之前这类重大消息工信部一般会选择股市闭市后发布，这次5G牌照发放却一改常态在上午发布，工信部向中国联通、中国电信、中国移动及中国广电发放了5G商用拍照。

工信部正式向三大运营商、中国广电发放了5G商用拍照

实时更新的最新信息：

华为回应中国5G牌照发放：华为公司将凭借端到端全面领先的5G能力全力支持中国运营商建好中国5G。相信不久的将来，中国5G将引领全球。面向“5G”引领的关键历史机遇，华为将持续支持中国运营商，并与各界产业伙伴通力合作，共同为5G产业创新贡献力量，打造5G数字经济新引擎。

中兴回应中国5G牌照发放：作为全球领先的5G商用设备和解决方案提供商，将继续秉持自主创新、合作共赢的经营理念，积极参与中国5G网络的商用部署和建设，与行业合作伙伴密切合作，积极推动5G业务应用和实践，助力垂直行业数字化转型。助力运营商打造优异的5G网络和创新平台，支撑全行业数字化应用，和合作伙伴携手共建5G生态圈，共同推进5G行业的健康发展。

高通回应中国5G牌照发放：热烈庆祝中国5G牌照发放，这标志着中国5G元年正式开启。5G会像电力一样，成为驱动未来创新、能够影响众多行业的重要技术变革。高通一直秉承“根植中国、分享智慧、成就创新”的发展理念，坚信5G的成功来自于产业链的紧密协作，已经做好准备，全力支持中国5G商用部署。

OPPO回应中国5G牌照发放：已经做好商用的全面准备，并有信心成为国内第一批推出5G商用收集的厂商。OPPO正积极与包括运营商在内的产业链合作伙伴保持密切协作，探索挖掘5G应用场景，为用户提供极致的5G体验。

小米雷军回应中国5G牌照发放：今天是个好日子！[心]工信部正式颁发5G商用牌照 （微博）

昨晚就有消息人士称，5G牌照将于今天正式发放，人民日报也在Twitter官方账号上宣布，中国将于6月6日正式发放5G商用牌照，今早央视也在微博上发布了这一信息。

本周一，工信部宣布将于近期发放5G商用牌照，工信部方面公开表示，我国5G已经具备商用基础。工业和信息化部发放5G商用牌照，标志着中国将正式进入5G商用元年。目前三大运营商内部都已经开始为宣传做准备。届时中国移动、中国联通、中国电信将会分别获得一张5G牌照。

图片源自：央视新闻新浪微博截图

结合早前消息，现在国内5G试商用阶段已经成熟：

目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。早在去年12月，工信部就向三大运营商发放了5G试验牌照，过去的半年内，各大城市5G基站的上线测试已悄然展开。有专家指出：今年预计将建设超过15万5G基站。

有报告显示，截至到今年5月，全球20余家企业5G标准必要专利声明中，中国企业占比超过30%，位居第一。目前为止，中国至少已有16个省区市打通5G电话。

全球移动通信协会高级顾问、中国移动原董事长王建宙认为，这次从4G到5G的升级，远远的超过了技术的范围，它甚至成为了一个政治的问题，军事的问题，经济的问题，以及涉及到外交的问题。

5G生态系统可以划分为三个主要部分：网络连接、终端设备、应用服务。其中，5G的价值95%体现在应用服务上，5%在网络上，AI跟5G的结合将会引来5G应用的爆发.

到2030年，5G将带动直接产出达到6.3万亿元，未来十年的年均复合增长率为29%；与此同时，间接产出达10.6万亿元，十年的年均复合增长率为24%。

频段划分上，中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。至于中国移动将使用2600MHz的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

5G什么时候用上？哪些城市先上？资费多少？手机怎么买？

5G牌照发放的更多细节，请关注ZOL持续跟进报道。

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