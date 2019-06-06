早报：传今天发放5G商用牌照 新时代要来了！

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

今天的第一条新闻就相当爆炸，这可能意味着一个新时代的开始。



5G商用牌照或在今日发放





有人民日报消息，5G牌照将在今天发放。目前三大运营商内部都已经开始为宣传做准备。届时中国移动、中国联通、中国电信将会分别获得一张5G牌照。工信部方面公开表示，我国5G已经具备商用基础。

不过按照4G时代经验判断，发放的或许是试商用牌照。即2013年2月，工信部向三大运营商发放了4G试商用牌照。而到了2013年12月，工信部才正式向三大运营商发放正式4G商用牌照。

下面这条新闻依然与5G有关。

工信部国资委要求加快5G基站站址规划





工信部和国资委近日联合下发了《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》，文件明确要求加快5G基站站址规划。

文件鼓励基础电信企业、铁塔公司按照“规划先行、需求引领、市场化合作“的原则，集约利用现有基站站址和路灯杆、监控杆等公用设施，提前储备5G站址资源。

由于临近端午，国内的手机厂商最近都回避了新机的发布，因此下面主要是互联网方面的新闻。

微软与甲骨文达成云计算服务合作 共同对抗亚马逊





据路透社报道，微软和甲骨文公司宣布达成合作，将通过在两家的数据中心之间建立高速连接的方式，让双方的云计算服务协同工作。据悉，此次合作双方的目的是共同吸引云计算市场的大企业用户，联合起来对抗该市场的领先者亚马逊。

阿里巴巴也宣布了一项重量级合作，甚至得到了普京的支持。

阿里巴巴与俄国三巨头成立合资公司





阿里巴巴与俄罗斯主权基金RDIF、俄罗斯移动运营商Megafon、俄罗斯互联网巨头Mail.ru Group联合宣布，在俄罗斯和独联体成立合资企业AliExpress Russia，其中阿里占股48%。阿里巴巴将在俄罗斯整合电子商务平台和主要互联网消费者，建立一家社交商业合资企业，构建一站式平台和在线生态系统。

除此之外，阿里巴巴还向美国证券法提交了Form-20年报。

阿里全财年营收3768亿 同比增长51%





阿里巴巴集团最近向美国证券法（SEC）提交了Form-20年报，年报显示阿里巴巴2019财年全年（2018年4月1日至2019年3月31日）营收为人民币3768.44亿元，相较于2018财年的人民币2502.66亿元，同比增长了51%。

腾讯QQ推出大会员服务 每月升级为35元





继QQ会员和QQ超级会员之后，腾讯现在又上线了QQ大会员服务。QQ大会员包含8项特权，分别为专属包月折扣优惠、QQ成长加速、QQ群聊特权（专享身份铭牌）、专属炫彩（身份标识）、QQ资料卡随心DIY、线下福利、专属装扮和双VIP特权。大会员连续包月为30元，单月开通35元，包季度105元，包年则为420元。

亚马逊回应江苏消协约谈





针对江苏省消费者权益保护委员会就Kindle问题将约谈亚马逊一事，亚马逊方面回应称：“我们在中国严格依照相关法律法规的规定为客户提供售后服务，并在此基础上致力于为其提供更好的服务体验。我们将不断聆听客户和相关方的反馈更新解决方案，优化并改善Kindle的售后服务。”

最后还是来看一条游戏方面的新闻。

《宝可梦剑/盾》确认11月15日发售





在昨天晚间任天堂发布了最新的《宝可梦剑/盾》直面会，确认Switch首款正统“宝可梦系列”续作《宝可梦：剑》《宝可梦：盾》将于2019年11月15日发售，简体中文版也会全球同步发售。此次直面会还公布了本作的封面宝可梦，剑形神兽苍响和盾形神兽藏玛然特。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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