中关村在线消息：6月3日工信部宣布将在近日发5G商用牌照之后，就有传闻称5G牌照最快本周发布。现在有多位接近运营商内部人士称，5G牌照将于明天（6月6日）发放。



内部人士透露：5G商用牌照6月6日发

工信部方面公开表示，我国5G已经具备商用基础。近期，工业和信息化部将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。

现在有消息人士透露，5G牌照将于明天（6月6日）发放。目前三大运营商内部都已经开始为宣传做准备。届时中国移动、中国联通、中国电信将会分别获得一张5G牌照。

不过按照4G时代经验判断，明天或许发放的是试商用牌照。即2013年2月，工信部向三大运营商发放了4G试商用牌照。而到了2013年12月，工信部才正式向三大运营商发放正式4G商用牌照。



结合早前消息，现在国内5G试商用阶段已经成熟：

目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

频段划分上，中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。至于中国移动将使用2.6G左右的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

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