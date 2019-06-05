    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    内部人士透露：5G商用牌照6月6日发

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：6月3日工信部宣布将在近日发5G商用牌照之后，就有传闻称5G牌照最快本周发布。现在有多位接近运营商内部人士称，5G牌照将于明天（6月6日）发放。

    内部人士透露：5G商用牌照6月6日发
    内部人士透露：5G商用牌照6月6日发

    工信部方面公开表示，我国5G已经具备商用基础。近期，工业和信息化部将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。

    现在有消息人士透露，5G牌照将于明天（6月6日）发放。目前三大运营商内部都已经开始为宣传做准备。届时中国移动、中国联通、中国电信将会分别获得一张5G牌照。

    不过按照4G时代经验判断，明天或许发放的是试商用牌照。即2013年2月，工信部向三大运营商发放了4G试商用牌照。而到了2013年12月，工信部才正式向三大运营商发放正式4G商用牌照。

    结合早前消息，现在国内5G试商用阶段已经成熟：

    目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

    频段划分上，中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。至于中国移动将使用2.6G左右的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：内部人士透露：5G商用牌照6月6日发http://news.zol.com.cn/718/7186878.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7186878.html report 963 中关村在线消息：6月3日工信部宣布将在近日发5G商用牌照之后，就有传闻称5G牌照最快本周发布。现在有多位接近运营商内部人士称，5G牌照将于明天（6月6日）发放。内部人士透露：5G商用牌照6月6日发工信部方面公开表示，我国5G已经具备商用基础。近期，工业和信息化部将发...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品