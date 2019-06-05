晚报：微信惊现BUG 华为与清华/邮政合作

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。



微信出现发送消息、小程序等多个方面Bug，现已修复

据网友反馈，微信出现Bug，涉及发送消息延迟、点赞不显示、小程序无法获取用户授权等多个方面。



对此，腾讯微信团队回应称：今天下午，微信部分功能出现短暂故障，微信登录、用户消息会话、公众号、小程序、外部链接等功能均受到不同程度的影响，影响时长约为5到20分钟，波及小部分用户。目前，各项功能在陆续修复中。

Z点评：怪不得刚才女神的消息没“收到”，原来是微信挂了。

清华大学与华为公司签署科技合作框架协议



清华大学与华为公司签署科技合作框架协议

据清华新闻网报道，6月3日，清华大学与华为公司签署了科技合作框架协议。双方将共建联合研发平台，共同推进“产学研用”协同创新，加强战略合作。



据悉，近年来清华大学与华为公司不断深化合作。合作院系涉及计算机系、电子系、自动化系、工业工程系等院系，合作内容涉及信息与通信技术的各个领域。2018年12月24日，清华大学计算机系与华为终端有限公司签署合作协议，成立清华大学（计算机系）-华为终端有限公司智能交互联合研究中心。

Z点评：看来华为的6G技术研发要开始提速了。

苹果：iOS 13/iPadOS公测版将支持OTA更新



iOS 13/iPadOS公测版将支持OTA更新

iOS 13和iPadOS的公测版会提供OTA更新吗？苹果iOS产品组现场做出解答，称iOS 13 Public beta1开始将会提供OTA方式升级。



另外值得一提的是，一位名叫Domenic Panacea的开发人员也通过电子邮件向苹果副总裁Craig Federighi询问OTA配置文件的情况，并在Reddit上分享了后者的回复。Federighi称iOS 13和iPadOS的公测版将提供OTA更新，首个开发者预览版之所以不提供是因为不希望太多人安装。

Z点评：可以说这是苹果向前迈进的一大步。

Win10 5月更新的意外惊喜 DX11游戏玩家必升



Win10 5月更新的意外惊喜

微软最近开始推送Windows 10 5月份更新，也就是Win10 1903版，对游戏玩家来说这个版本是必升的了，因为微软竟然带来了一个小福利——那就是支持VRR可变刷新率。



微软项目经理Daniel Schlegel在日前的技术文章中表示，即便有些游戏原生不支持VRR技术，但Windows 10现在已经可以在DX11全屏游戏中启用VRR支持，这样一来不支持VRR的游戏也能从玩家的VRR硬件中受益。

微软也表示，这个功能不是取代AMD、NVIDIA的FreeSync、G-Sync的，只是增强了它们的功能。

Z点评：Windows系统从来都是在不断更新和优化中成神。

三星否认惠州手机工厂关门：目前正常运营 没说过关厂



三星否认惠州手机工厂关门

日前有国内外媒体陆续爆料称三星惠州工厂已经启动自愿裁员措施，工厂最终会在9月份关闭。今天三星惠州回应称工厂正常运营，从来没说过要关厂。根据资料，惠州三星电子成立于1992年12月2日，投资总额19070万美元。主要生产和销售手机平板电脑、音响、蓝牙耳机等产品。2017年，惠州三星手机产量6257万台，占三星全球手机生产量的17%。



Z点评：三星在中国的工厂和供应链还是很牢固的。

台积电：“华为事件”仅对其存在短期影响、今年营收依旧乐观



台积电：“华为事件”仅对其存在短期影响

台积电（TSMC）今日（6月5日）召开股东大会，批准了2018年商业和财报，该公司当年总营收1.03万亿新台币（约合2272亿元），净利润3511.3亿新台币（约合773亿元）。



在交流环节，台积电董事长刘德音（Mark Liu）表示，“华为事件”对台积电的影响将仅仅是短期性的。此前，在华为被美国列入实体限制清单后，台积电表示并未停止与华为合作，也没有断供。不过，刘德音提到，不使用安卓系统后，可能很多人会在是否接受方面游移不定。

Z点评：华为挺住就是美国的失败。

华为手机遇全新挑战 何刚：挑战越大 成就越大



何刚：挑战越大 成就越大

华为消费者业务手机产品线总裁何刚现身发布会，为大家解读麦芒精神，同时也打破了最近的谣言。何刚表示，最近发生的事情对华为手机提出了新的挑战。挑战越大，成就越大，麦芒8就是一个新起点。



何刚表示，“麦芒”品牌在创建时就有强烈的气质和个性，针对的人群部分是初入的职场新人，他们充满激情，他们不随波逐流，有自己的独特气质，他们有强烈的上进心，大胆、坚持、无畏向前。

Z点评：挑战越大 成就越大，华为加油。

ARM创始人谈华为被禁：长期将伤害ARM



ARM创始人谈华为被禁

ARM创始人Hermann Hauser称，表面看封禁这件事，短期内会对华为造成相当大的危害，但是长期来看，封杀华为最终也会对ARM、谷歌甚至美国工业带来严重伤害。



至于其中原因，Hermann Hauser则表达了自己的看法，指出“这件事之后，任何一家公司都要考虑如何减少美国总统封杀带来的风险，这在跟欧洲的一些公司讨论后发现他们正在考虑自己的IP产权，并将美国的IP产权排除在外，这是非常悲剧，也是非常严重的问题”。

Z点评：杀敌一千自损一千。

索尼称PS5视频输出或可达到4K/120帧 会有Pro版



索尼称PS5视频输出或可达到4K/120帧 会有Pro版

索尼互娱总裁Jim Ryan今日在接受采访时表示，谈到PS5的超高速固态硬盘，他表示不只是Pro版会有这个配置，基础版也会配备超高速固态硬盘。



同时，PS5上的一些游戏可以达到4K/120帧。“玩家们都想要60帧，而且很多人都认为PS5最基本的就是保证1080p/60帧的体验，当然也许PS5的某些游戏已经能达到4K/120帧也说不定，那样的话4K/60帧就是保底选项了”，Jim Ryan说。

Z点评：Xbox现在压力很大，坐等PS5.

中国邮政与华为进行战略合作：主要围绕金融业务



中国邮政与华为进行战略合作

据证券时报报道，近日中国邮政集团公司已经与华为公司签署了战略合作协议，双方未来将在多个领域进行合作。



据了解，华为与中国邮政将在分布式架构、咨询规划、智慧物流、智慧园区、云计算、大数据、SDN敏捷网络、智慧网点转型、绿色节能数据中心和敏捷分支等领域加强合作，开展新技术前瞻性课题研究，共同探索ICT新技术在中国邮政金融、寄递、邮务三大业务板块的应用，共同促进中国邮政ICT数字化转型。

Z点评：华为选择中国邮政可比那个联邦快递安全多了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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