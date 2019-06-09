6月科技圈新品/大事件 我们整理出一个时间表

01 首先，下面这几个重量级的展会不容错过

CES ASIA 2019（2019亚洲消费电子展）

2019亚洲消费电子展（CES ASIA 2019）将于2019年6月11日-13日在上海新国际展览中心开幕。此次展会将会云集全球顶尖消费类电子产品厂商、IT技术研发机构及相关行业领军企业等。展会将重点放在来自世界各地的交通技术，人工智能，5G和创业公司的最新创新。



CES ASIA 2019（2019亚洲消费电子展）

CES Asia是亚洲发展最快的贸易展之一，汇集了整个科技生态系统，以建立品牌，建立合作伙伴关系并庆祝最佳的消费技术。此次展会将会有包括超过550家参展公司，其中包括超过115家创业公司。

E3 2019 游戏大展

北京时间6月11日-13日，E3 2019 游戏大展将在美国洛杉矶召开。

虽然此次E3索尼索尼缺席，但微软、任天堂、育碧等厂商依然会在E3期间公布重磅内容。

据目前汇总的消息来看，此次E3依旧内容强劲。

由于今年索尼不参加E3，因此微软的发布会就成了人们关注的焦点。



光环：无限

微软Xbox部门负责人Phil Spencer透露，此次微软E3发布会将带来14款全新的第一方游戏，这也是微软E3史上公布最多第一方游戏的一次。

除了已经知道的《光环：无限》、《战争机器5》、《奥日与萤火意志》外，微软还可能放出《帝国时代4》、《神鬼寓言4》等，还有大量完全没有露面过新作值得期待。

据悉，今年的微软E3发布会将长达两个小时，因此还有分析认为微软会在会上正式公布下一代Xbox主机，总之今年的微软E3发布会很有看头。

此外，任天堂公布了该公司在E3游戏展期间的日程安排，确定大家瞩目的直面会将于当地时间6月11日（北京时间6月12日）举行。



任天堂E3日程表

北京时间6月9日3点，《喷射战士2》举行2019世界杯比赛，当天下午2点（北京时间6点）举行《全明星大乱斗特别版》3v3 2019世界杯比赛。

到了北京时间6月12日，就将开始最受关注的E3 2019直面会，此次直面会仍然是会公布今年年内可以玩到的游戏的发售计划，可能也会有一些未来的“饼”。

直面会结束后，任天堂在E3的主要活动内容就结束了，但到6月13日之前，现场玩家都可以在任天堂展区与制作人进行沟通。

任天堂2019 E3日程安排：

北京时间6月9日3点：《喷射战士2》2019世界杯

北京时间6月9日6点：《全明星大乱斗特别版》3v3 2019世界杯

北京时间6月12日0点：任天堂E3 2019直面会

北京时间6月12日至14日：制作人见面会

NSC 2019网络安全大会

第七届中国网络安全大会将于6月13日在北京国家会议中心举行。由主题峰会和7大论坛组成，8大会场将围绕政策法规、行业发展趋势、最新研究成果、新技术落地以及当前网络安全行业各领域最受关注的热点话题展开探讨。



NSC 2019网络安全大会

主题峰会特邀政府领导、国际知名专家、行业意见领袖等重磅嘉宾将现场解读网络安全行业政策法规，分享国际网络安全最前沿的防护理念，探讨创新技术成果，展望行业发展趋势。

NSC历年选取的重要研讨话题包括：区块链安全、隐私保护、5G安全、AI与网络安全、工控智能终端安全、大数据安全、等级保护、中华人民共和国网络安全法、关键信息基础设施保护、互联网企业如何做到等保合规等。今年大会将持续探讨网络安全热门话题。

02 此外，还有一些新品会在这个6月与大家见面

HTC e系列新机

近日，HTC在Facebook上放出自家新机的海报，配文“公开倒数2019.6.11 e起期待”暗示新机将于6月11号发布。



HTC Facebook账号



网传HTC e系列新机外观图

之前在测试网站Geekbench上，一部型号为2Q7A100的HTC手机出现，并且显示通过台湾地区NCC认证。

据传，此次HTC e系列新机将搭载高通骁龙710处理器，运行内存6GB，运行Android 9 P系统。此外，e系列新机屏幕比例为18：9，2160×1080分比率。曝光的外观图上，屏幕上方有着四个圆孔，电量键、电源键位于右侧中部，电源键下方疑为扬声器外放口，后背设计未知。

如果不出意外，该机将是HTC 2019年发布的首部智能手机。

摩托罗拉 P50

摩托罗拉今年的Android One机型摩托罗拉One Vision于6月15日在巴西正式发布，现在该手机的国行版本也确定了，命名为 Motorola P50，官方表示新机将在6月份发布。



摩托罗拉One Vision国行更名P50

据了解，该机采用6.3英寸打孔全面屏，分辨率为2520*1080，21：9屏幕比例。核心方面，该机搭载三星Exynos 9609处理器，运行Android Pie系统，作为Android One计划的一部分，该机承诺会有两次大的操作系统更新和三年的安全更新支持。

相机方面，该机前置2500万像素的自拍摄像头，后置双摄，分别为4800万像素主摄（支持OIS，f/1.7）+后置500万像素深度传感器（f/2.2）。主摄采用Quad-Bayer技术能生成1200万像素的照片，提供镜头优化和夜视模式。背部采用Moto凹陷式Logo，内置指纹识别器。

另外该机还拥有128GB的存储空间，支持“3合2”卡槽，能使用两张SIM卡或一张SIM卡和一张microSD卡。内置3500mAh电池，随附的TurboPower充电器能实现15W快速充电。

摩托罗拉One Vision有蓝色和铜色渐变色配色，定价为300欧元/335美元（约合人民币约2307元）。

小米官方6月3日晚间在推特正式宣布，小米9T系列即将于6月12日在海外市场发布。这款手机的对应配置就是国内已经发布的Redmi K20系列。据了解，小米9T系列也会推出两个版本，分别为小米9T和小米9T Pro。





官方推特确认 小米9T系列将于6月12日发布

据悉，小米9T产品将在俄罗斯、波兰以及其他欧洲国家等市场推出，因为这些市场上尚未有Redmi品牌战略。这样来看，小米9T系列应该还会有对应红米K20 Pro的产品，命名可能也会直接叫做小米9T Pro。

尽管目前小米并没有公布小米9T系列的产品规格，但推测应该和红米K20、红米K20 Pro差别不大。

OPPO Reno 10倍变焦版粉色版发售

OPPO产品经理李胜5月24日在微博发文称，OPPO Reno 10倍变焦版粉色版将于6月18日发售。



OPPO Reno 10倍变焦版粉色版

李胜表示：“不好意思让大家久等了，Reno 10倍变焦版的粉色版将会在6月18日发售。非常抱歉给大家带来的困扰，我们在全力争取满足大家的需求！”

OPPO Reno 10倍变焦版于5月10日正式发售，不过当时并没有同步上市粉色版。该机采用6.6英寸2340×1080显示屏，搭载高通骁龙855旗舰平台，前置1600万像素，电池容量为4065mAh，支持VOOC 3.0闪充。

10倍混合光学变焦为该机最大亮点，OPPO官方表示，Reno 10倍变焦版采用4800万主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头组合，三枚摄像头接棒式实现16-160mm全焦段覆盖，同时支持双OIS光学防抖，智能感知抖动并校正。

OPPO Reno灵感版

OPPO官方于5月30日重磅宣布推出OPPO Reno灵感版。官方表示将在6月下旬限量发售，具体的发售日期暂未公布。



OPPO推出Reno灵感版

据了解，Reno灵感版在外观方面仍延续Reno家族的标志性设计，包括背部的3D曲面以及Reno上出现的Logo的装饰线条，只是在配色上采用了天马行空的奇幻元素，这也正是该机命名中灵感版的最大体现。



Reno灵感版包装配件拥有全新设计

同时，Reno灵感版从包装到配件做了全新设计。整个包装盒以及耳机、保护壳等配件的设计上处处体现了奇幻的元素。



OPPO Reno灵感版配置信息

配置方面，Reno灵感版与普通版大体相同，正面采用了一块6.4英寸的星幕全景屏，并且支持光学屏下指纹识别；搭载骁龙710处理器，仅提供6GB+256GB存储组合；后置相机为4800万+500万像素双摄组合，内置3765mAh电池，支持VOOC 3.0快充，运行ColorOS 6系统，还支持多功能NFC。



OPPO Reno灵感版售价信息

价格方面，OPPO Reno灵感版的售价为3299元，发售日期目前暂未公布。

小米手环4

6月4日，小米官方表示将于6月11日发布小米手环4，根据官方海报显示，小米手环4将支持小爱同学。



小米官方表示将于6月11日发布小米手环4

根据此前外媒mysmartprice爆料的消息，小米手环4共有两款，其型号分别为XMSH08HM和XMSH07HM，已经通过了蓝牙组织的认证，两款手环均支持蓝牙5.0协议。



小米官方表示将于6月11日发布小米手环4

根据认证信息显示，认证页面的“Mi Smart Band 4”，表明该型号智能手环很可能就是小米手环4。其中，型号为XMSH08HM的手环支持NFC，推测应该是小米手环4 NFC版。

据现有的爆料信息汇总来看，此次小米手环4在电池容量方面，较比小米手环3，从110mAh增大到135mAh。此外，充电时无需拆卸，放置于充电器中即可充电。

以上就是2019年6月下半月即将会与大家见面的科技新品，感兴趣的小伙伴更多数码资讯敬请关注中关村在线。

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