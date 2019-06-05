中关村在线消息：ARM创始人Hermann Hauser日前接受了英国媒体采访时，谈到了关于封锁华为的问题，对此Hermann Hauser表示，如果长期下去将会上海ARM、谷歌以及美国工业。



ARM创始人谈华为被禁：长期将伤害ARM

Hermann Hauser表示，表面看封禁这件事，短期内会对华为造成相当大的危害，但是长期来看，封杀华为最终也会对ARM、谷歌甚至美国工业带来严重伤害。

至于其中原因，Hermann Hauser则表达了自己的看法，指出“这件事之后，任何一家公司都要考虑如何减少美国总统封杀带来的风险，这在跟欧洲的一些公司讨论后发现他们正在考虑自己的IP产权，并将美国的IP产权排除在外，这是非常悲剧，也是非常严重的问题”。

据了解，早前因为ARM的部分技术是在美国研发的，所以才会被迫宣布断绝与华为业务。ARM发言人在一份最新声明中表示：“ARM正在遵守美国提出的最新限制，并正在与相关机构进行持续对话，以确保我们合规。ARM重视与我们的长期合作伙伴海思的关系，我们希望迅速解决这个问题。”

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：ARM创始人谈华为被禁：长期将伤害ARMhttp://news.zol.com.cn/718/7186733.html