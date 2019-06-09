第五届亚洲消费电子展（CES Asia2019）即将于2019年6月11-13日在中国上海新国际博览中心（SNIEC）举行。在展前发布会上，作为主办方的美国消费技术协会对CES Asia2019的是技术趋势做了解读。



CES Asia2019前瞻：5大技术趋势贯穿整场

美国消费技术协会市场研究部副总裁斯蒂夫·科尼格，表示CES Asia 2019亚洲消费电子展致力于向大家展现不同细分行业的主要技术趋势。这些趋势有助于我们更好地了解这些范式转变，也将为我们呈现一些全新的、前所未有的机遇，对于商业、企业和消费者而言皆是。

首先是5G技术落地化趋势：5G技术是非常关键的技术，它将推动消费技术行业以及刚才提到的数据时代。当然了，5G技术也将成为今年CES Asia展的重要话题。现在亚洲市场针对5G技术有许多重要的研发和部署。我们预期2020年可以看到5G网络的早期部署，而一些地区则将率先开展相关部署，比如中国。

还有非常重要的一点，5G技术将是首次由企业级引领的无线技术，同时5G技术比宽带技术的传输速度更快，而这仅仅是5G技术发展的开始。

5G技术还有能力以更快的速度、更低的延时实现更海量数据的传输，同时也能够带来更多的企业级应用，赋能智能城市的建设。通过5G技术，物联网可以进行大规模的应用，比如说在工厂、酒店、农业、公共行业、建筑行业等方方面面。

人工智能技术向数据化时代过度：现在在全球范围内人工智能技术也有重大的变革，也将帮助我们过渡到数据时代。人工智能技术能够在商业和工业行业实现自动化的作业，通过数字助手服务为消费者带来更多便利性，同时AI技术也能通过语音识别技术来改变我们与科技的交互方式。

汽车技术融合5G和AI的趋势：中国是全球汽车技术非常重要的市场。根据麦肯锡的研究数据显示，到2040年在中国自动驾驶车辆将占所有中国消费者出行车辆的66%。这个数据是包含了私家车辆以及交通出行服务的车辆。

CES Asia也将拥有许多全球顶级汽车制造商的参与，比如尼桑、本田、现代、起亚以及奥迪。同时，届时我们也将有许多中国汽车制造商参与，比如北京的嬴彻科技将在CES Asia展出自动驾驶汽车方面的最新创新。

除此之外，今年CES Asia也将致力于展示中国市场电动车的最新趋势，比如说长城汽车将带来他们的最新的电动车系统。

AR和VR技术趋势：AR技术将深刻地变革我们与实体物理环境的交互方式，而VR技术将帮助我们以不同的方式来更好地进行沉浸式体验。中国也将成长为全球最重要的VR产品和应用的市场。

根据Digi-Capital的研究结果，他们预计中国到2022年将在全球VR市场占比20%。根据捷孚凯中国的数据，他们表示中国消费者在AR、VR技术方面的消费心态正呈现上扬的态势，同时中国消费者非常愿意进行高端VR设备的消费。这些设备，使消费者更加动态性地体验游戏并获得沉浸式的视频体验。

最后一个是音视频方面融合AR技术的趋势：比如BOSE的AR的智能眼镜配备了扬声器以及话筒，可以提供基于音频的AR技术的体验，同时也保留了普通墨镜一样非常酷炫的外观。今年CES Asia展也将设置AR和VR的展区，会议论坛也将有针对AR和VR的讨论。

全球的消费技术行业正经历巨大转变，从物联网向智慧智能物联网进行转变。换句话说，我们在这十年当中会见到有关于移动互联技术的重大发展，

“今后十年我们也将会见证许多由移动互联和数据推动的智慧技术发展，因此2019年无疑是非常重要的一年。我们也将见证消费技术行业的新时代，我想把它称作消费数据时代”，斯蒂夫·科尼格总结道。

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