中关村在线消息：北京时间6月5日，近日三星消费电子产品部负责人Kim Hyun Suk在接受采访时表示，三星的智能音箱Galaxy Home即将于今年第三季度上市。这款智能音箱将搭载Bixby语音助手。



三星智能音箱今年Q3上市：内置Bixby助手

Kim Hyun Suk提到，尽管Galaxy Home沉寂了很长时间，但这款产品还是计划在今年第三季度上市。目前，苹果、谷歌和亚马逊都已经推出了他们的智能音箱产品，三星自然也不会甘心落后。

三星在去年8月份发布了支持Bixby智能语音助理的Galaxy Home扬声器，就在上个月，美国联邦通讯委员会（FCC）曝光了一款迷你版的三星Galaxy Home智能扬声器。

上一代的Galaxy Home扬声器作为一款高端设备，拥有AKG的声音调节，8扬声器以及低音炮等。而新款Galaxy Home扬声器，除了减小体积的同时，还精简了腿部的支撑。

Galaxy Home扬声器支持远场麦克风，能够远距离识别用户的声音指令。三星原计划在2019 上半年前发布，但针对敏感的市场来说，迷你版本的Galaxy Home扬声器可能会更好卖。

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