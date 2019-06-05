中关村在线消息：北京时间6月5日，近日广州公布了2019年互联网租赁自行车运营商招标公示评标结果。招标中主要的共享单车品牌悉数过关，而此前已经在广州进行运营的ofo小黄车并未获配额，这也就意味着ofo即将退出广州市场。



广州共享单车重启招标：ofo彻底凉凉了

从招标结果来看，摩拜单车中标份额为18万辆，哈啰单车中标份额为12万辆，青桔单车中标份额为10万辆。ofo并未中标并未让许多人感到惊讶，招标前广州方面就规定投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单，否则就不同通过初步评审，ofo显然不符合这一条件。

上个月的时候有网友爆料，一些ofo共享单车正在成都市武侯区学府二段的一处拆迁厂内进行碾压，处理之后将以15元/斤的价格被废品厂收购。随后，有记者向ofo方面进行了求证，ofo表示这些单车已经到了报废年限，处理实属正常。

ofo方面负责人表示，此次报废清理属于政府监管下企业对车辆的正常管理行为，涉及车辆只占成都投放量的非常小一部分，已达报废年限。但据记者观测，废弃车辆中很多成色较新，不免让人产生疑问，到底是运维能力不足变卖回收成本，还是如回应所说系正常清理报废车辆，尚不可知。

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