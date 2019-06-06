100元之内 如何淘一个好的蓝牙音箱？

最近几年，蓝牙音箱很火

蓝牙音箱火是有原因的

劳累一天回到住处，总想那么的放松一下





手机听歌费电，而且还要用手机刷朋友圈呢

声音不够大，不够爽，体验也不好

“有个蓝牙音箱就好了”

追求绝对的音质玄学，不必要

再说了，那么贵，不值当，只想听听歌就好

琳琅满目的蓝牙音箱前，手攥一百块，只想求个又便宜又好

下面的五款蓝牙音箱，推荐给正在屏幕前犹豫的你

一、天猫精灵 R方糖

“幸苦一天了，让天猫精灵给你唱首歌吧”



天猫精灵 R方糖，有着红、黄、白三种颜色，方正的外观丝毫不影响时尚潮流感觉，同时还给人更加贴近音箱的认知感。外壳材质是有着磨砂质感的ABS塑料外壳，防指纹效果很强，耐脏。正面开孔极富现代感，底部有橡胶脚垫保证稳定性。重量265g，手感扎实。





硬实力方面，方糖是目前市面上首款使用前置扬声器的智能音箱，搭载了DTS音效处理技术，坐在它前面，你会有更好的音质体验。

AI方面，方糖R 是继天猫精灵X1、曲奇之后，阿里巴巴人工智能实验室推出的第三款AI智能音箱。听歌、智能提醒、接打电话以及智能家居控制统统都搞得定。

目前，这款智能音箱在天猫促销售价79元，有需要的小伙伴抓紧下手。





二、先科 N612

“你玩镜头？” “不，听音箱”

先科N612的外型像极了单反镜头，拥有幻夜黑、宝石红、魅海蓝三种配色。外观为金属材质，圆柱形设计，外出携带很方便。这样的外观设计很容易让人总想在手里攥着，摸一摸。当你在寝室与室友一起谈天说地的时候，不妨让它来点音乐。底部配有防滑垫，虽然小巧，但是也不会随意翻倒。





先科N612采用了专业定制的16芯内磁喇叭，喇叭形状为开放式的天窗设计，可以使声音有更好的平衡性，低音表现出色。·DRC动态压缩算法的加持使得大音量下也不失真。

在播放方式上，先科N612支持四种播放方式：蓝牙播放，插卡播放，音频线播放以及收音机播放。续航方面，官方表示充电一次可以续航5-10个小时，支持边充电边播放。

主流蓝牙设备都兼容，内置麦克风，来电时候不用拿手机直接对着音响就可以通话，值得一提是，来电的时候音乐就自动暂停了，不会出现声音叠加的恼人情况。

此外，这款蓝牙音箱还支持收款语音播报，声音大、续航足、连接稳定，适合商户使用。

目前，这款蓝牙音箱在天猫参加“聚划算”活动，标准版59元，升级版69元。升级版的续航时间会更长。





三、沃特利 HM11

“别送口红了，送个蓝牙音箱吧”

沃特利 HM11拥有多彩小巧的外观，复古风格的设计，第一眼就能给人一种可爱的感觉。如果还在为送什么礼物给女孩子而发愁，不如考虑这个蓝牙音箱。





做工上，沃特利 HM11很精细，实体的音量旋钮给人的感觉很不错。毕竟现在每天都摸屏幕，有时候也需要那么一点点实体的真实的感觉。

蓝牙、TF卡播放都支持，蓝牙连接10米内都有效。声音清晰，音量够大。支付宝、微信语音播报收银，来电免提通话均支持。



感兴趣的小伙伴可以关注一下，毕竟只需要38元。同时，如果你真的打算买来送朋友，礼盒版仅需要66元，还送一只可爱的兔子公仔。





四、雅兰仕 S18

“拿上它，去抖腿”



如果你想拿一个蓝牙音箱到户外随时去听，那么可以关注一下雅兰仕 S18。

雅兰仕 S18拥有HiFi级蓝牙重低音。配置方面，58MM汝铁硼内磁双喇叭，搭配侧面双低音振膜，可以实现较好的低音效果。内置1500毫安的大容量电池，能够带来12小时持续的播放。





播放模式上支持蓝牙、TF卡、U盘以及AUX输入。支持市面上主流蓝牙设备，蓝牙有效距离10米。

外观配色方面，拥有热情红、炫酷黑以及玫瑰金三种配色，整体为圆柱形的外观。

值得一提的是，在音箱的上下边缘有两个挂绳位，可以用挂绳连接起来，轻松拿到户外去。

目前，该蓝牙音箱在天猫商城参与聚划算活动，售价仅为89元。





五、第一卫 E8

“潮酷玩，来一个小钢炮”

想要一个小钢炮？第一卫 E8满足你的要求。体积小、音质纯、音量大。

第一卫 E8 外观干净小巧，“小蛮腰”的造型适合日常我们去“拿”这样一个场景。同时，金属材质对手感很友好。小体积下，性能依旧强劲。内置HiFi级的音频芯片，双膜振动喇叭。





如果你是酷爱户外的用户，可以随时随地的拿它出去。不仅体积小，还可以防水。即便是下雨天使用也无需担心。同时，它能够有效地屏蔽户外的背景杂音，不影响听音乐的效果。

值得一提是，该蓝牙音箱还支持蓝牙远距离拍照，只需要双击背部的触控键即可。

目前，该音箱在天猫有三种版本：“小蛮腰”版本售价79元；运动版售价89元；“大蛮腰”售价99元，有需要的小伙伴可以前去了解。





以上五款蓝牙音箱，是笔者在100元以内为大家挑选的优质蓝牙音箱，各有特点。有需要的小伙伴可以前去详细了解，希望能够帮助正在发愁选购的你。

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