中关村在线消息：北京时间6月5日，据外媒报道，近期联邦贸易委员会（FTC）、司法部以及国会加强了对于企业反垄断的调查，亚马逊已经成为他们的头号目标。目前，FTC已经向亚马逊的竞争对手们进行咨询。



亚马逊即将迎来反垄断调查：FTC已咨询竞争对手

近几个月来，FTC已经开始向部分亚马逊的竞争对手询问这家电商巨头的商业行为。今年2月的时候，FTC曾宣布他们组建了一支新的调查小组，专门负责监管美国科技市场上的竞争、调查市场上可能存在的任何反竞争性行为并且将在正当的情况下采取执法行动。

今年上半年亚马逊可谓麻烦不断，除了大部分业务撤出中国之外，亚马逊的畅销智能音箱Echo还被曝出严重内幕，消息称Echo智能音箱的智能助手Alexa正成为亚马逊监听用户的工具。

亚马逊在全球雇佣了数千名员工来帮助Alexa改善体验，使其更加智能，而其中的一环就是通过监听用户与Alexa的对话内容。这个团队由亚马逊员工和一部分外包组成，主要办公地点在波士顿、哥斯达黎加、印尼。他们会对Echo用户与Alexa的对话进行录音，然后通过转录、注释等方式给予Alexa反馈。

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