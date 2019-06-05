中关村在线消息：今日消息， 苹果营销总监菲尔-席勒和其他高管在会后和媒体聊天谈到了新Mac Pro的外形为什么设计成“刨丝器”的大体原因和设计思路。







苹果高管解释新Mac Pro为何设计成“刨丝器”

苹果营销总监菲尔-席勒（Phil Schiller）表示，采用这种设计就是为了提高散热性能。“新Mac Pro前后的圆形切口是由实心铝底盘加工而成的球体，实际这设计最开始并非是给新Mac Pro准备的，这种密恐症患者们抱怨的形态出现在新Mac Pro规划之前，所以铝板上掏孔挖出个球形显然是为了增大散热面积”。

据了解，全新Mac Pro的主要硬件配置：搭载英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存。采用了AMD定制的Radeon Pro VEGA II显卡，而Mac Pro可以同时使用两张双 Radeon Pro VEGA II显卡（用户定制情况下）。

其中英特尔至强CPU的功耗已经高到300W，再加上Radeon Pro VEGA II显卡，由此可见整个机器的散热压力会有多大。采用以上设计之后，按照苹果官方说法，能实现每分钟300立方英尺的风量。

最后，苹果还表示，新款Mac Pro的用户，应该是那些专业设计师，电影剪辑师等等。

据悉，苹果方面称，新款Mac Pro起售价为5999美元（未含税约合人民币4.1万元），Apple Pro XDR显示器起售价4999美元（未含税约合人民币3.4万元），预计会在秋天正式发售。



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