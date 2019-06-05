联手中国移动 诺基亚贝尔完成SPN网管测试

中关村在线消息：近日，诺基亚贝尔的SPN网管系统通过了SPN网管入网测试，测试成绩远超入网标准，标示了诺基亚贝尔的SPN解决方案的成熟。



诺基亚贝尔完成SPN网管测试

本次SPN网管的入网测试于5月初在诺基亚贝尔实验室进行，共历时三星期。本次入网测试中除了网管基本功能外，还有大量的智能运维方面的测试项目，总测试项目达到近300项。



诺基亚贝尔完成SPN网管测试

诺基亚贝尔执行副总裁，ION业务集团负责人Drazen Lukic表示，诺基亚贝尔在SPN国际标准推动，设备规范和测试规范的制定，实验室验证测试以及现在正在进行的入网测试上一直和中国移动保持紧密的合作。他表示与中国移动的合作从SPN概念提出的时候就开始了。



诺基亚贝尔将会全力配合中国移动的首批5G试点的承载网建设

此外，Drazen Lukic还表示，“诺基亚贝尔已经在包括网元和网管的整个SPN解决方案方面做好了充分的准备，可以满足5G各种承载场景的需求，将会全力配合中国移动的首批5G试点的承载网建设。”

此次测试的完成，标志着中国移动SPN部署在继2018年完成SPN实验室测试环节转向规模试验测试后，进入到全新的阶段，可更好的支撑5G商用。

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