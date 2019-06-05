早报：苹果自称份额小没垄断 小米再次回购股票

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

库克否认苹果垄断：我们份额小得多





面对美国司法部和联邦贸易委员会对美国各大科技巨头的反垄断审查，苹果CEO蒂姆·库克在接受采访时表示，苹果并不是一个垄断者，而是份额很小的公司。

库克表示：“我认为我们应该受到审查。但以任一种衡量标准来看，苹果都不会是垄断者，我们的份额小得多，也在任何市场都没有主导地位。”

下面这条新闻依然与苹果有关。

苹果App Store昨天曾中断三小时





苹果App Store在昨天出现服务中断现象，从20:06至23:13期间均无法连接到App Store，为很多用户造成困扰，此次故障并非中国特有，美国用户也无法连接App Store。不过在昨晚23点左右，苹果解决了该问题。

三星的三防机还在出 Galaxy XCover 4S曝光





近日，三星新机Galaxy XCover 4S的配置近日曝光，这是一款主打三防的机型，支持IP68防水防尘和MIL-STD 810G美国军用标准，可在极端温度、强光、盐水、机械冲击等严苛环境中保持工作。

在核心配置方面，Galaxy XCover 4S采用5英寸显示屏，搭载了Exynos 7885处理器，配备3GB RAM+32GB ROM内存组合，前置500万、后置1600万单摄镜头组，电池容量为为2800mAh。可以看出配置与当下的主流机型还是有差距的，但这款手机主打的是三防市场。

除了手机，之前似乎被遗忘的三星智能音箱Galaxy Home居然又有新动向了。

三星智能音箱Galaxy Home或将Q3推出





据韩国先驱报报道，三星首席执行官Hyun-suk Kim表示Galaxy Home将于今年第3季度推出。Galaxy Home最初于2018年8月宣布，原计划于今年4月推出，但并未实现。据悉，Galaxy Home将采用优质材料制作的金属支架，并在其平坦的上表面上设置控制面板。

除了智能音箱，三星还将在5G游戏上发力。

三星将为Galaxy S10 5G用户提供5G游戏





三星宣布与游戏开发商Hatch达成合作，后者将为Galaxy S10 5G用户提供专门的游戏登陆器，并在该平台上游玩5G游戏。用户在购买Galaxy S10 5G后可获得一个月的Hatch Premium会员订阅服务。

Hatch是《愤怒的小鸟》游戏开发商Rovio分拆后成立的公司，旗下拥有多款手机游戏。

下面仍然是一条手机公司的新闻，小米似乎对自己的未来很有信心。

小米再次宣布回购1110万股





小米集团在昨天晚间发布公告称，再次回购1110万股，耗资约9999.75万港元。就在前一天，小米集团已经购回了1102.94万股B类股份，耗资9980.7万港元。

小米公告称，公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。在互联网商业模式及公司“智能手机＋AIoT双引擎”策略的推动下，公司以股份购回表达对现时及长期业务前景充满信心。

中兴专利曝光：一屏打两孔





近日，中兴一个屏幕双打孔的专利被曝光，根据专利图显示，中兴在一块屏幕的顶部打了两个孔，分析判断一个是摄像头，另一个用出未知，有可能是深度传感器。不过目前旗舰产品更倾向于真正的全面屏，因此该专利可能是为中低端机型提供的。

之前中兴曾表示已经做好了迎接5G的准备，现在看来我过的5G却是走在了世界前面。

我国企业占全球5G标准专利声明超过30%





根据央视从工信部得到的消息，截至今年5月，在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中，我国企业占比超过30%，位居首位。中国信通院政策与经济研究所高级工程师龚达宁表示，在产业发展方面，我国率先启动5G技术研发试验，加快了5G设备研发和产业化进程。目前，我国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业的第一梯队。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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