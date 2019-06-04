2019 NSC网络安全大会即将在京开幕

第七届NSC网络安全大会（原中国网络安全大会）将于6月13日在北京国家会议中心举行。本次大会由赛可达实验室、国家计算机病毒应急处理中心、国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心、首都创新大联盟及百家行业联盟共同主办。





大会致力于引入并借鉴国际信息安全领域最前沿的防护理念与技术成果，洞悉交流全球信息安全最新发展趋势，聚焦探讨信息安全技术与应用热点话题，与国际安全创新防护理念同步，从而推动我国网络安全保障体系建设，加强我国关键基础设施的防护能力，提升国家重点行业网络安全防护水平。

大会由主题峰会和5大论坛（云安全和数据安全、智能终端和物联网安全、企业网络安全与CSO、大师讲堂、工控网络安全）组成，将云集来自国内政府主管部门的领导专家、中外网络安全界的意见领袖、国内主流安全厂商顶级专家、国际知名安全厂商代表、国内重点行业网络安全专家，以及网络安全产业链各相关企业、研究机构和行业用户的精英人士，体现平台化、国际化、行业化和技术创新的特色。

40多位专家领导将在会上发表主题演讲，多家国内外知名厂商将现场展示网络安全新技术及优秀解决方案。

NSC 2018主题峰会聚焦于自主可控、个人隐私保护、5G安全、云安全、大数据安全和区块链安全，引发网络安全行业强烈共鸣。NSC 2019力邀公安部网络安全保卫局总工程师郭启全、中国科学院院士尹浩、中国电子技术标准化研究院副院长，全国信安标委秘书长杨建军、中国电科首席科学家吴巍等网络安全领导和顶级专家将围绕等级保护2.0、物联网安全、数据安全及其标准化、天地一体化信息网络安全等主题展开探讨。

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