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    国内6城巡演 微软开启Insider Dev Tour 2019

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：微软Insider Dev Tour 2019巡演活动即将于6月23日举行，此次活动将在国内六个城市进行巡演。

    国内6城巡演 微软开启Insider Dev Tour 2019
    微软Insider Dev Tour 2019巡演活动

    此次巡演活动在国内有六个分会场，分别是上海，深圳，苏州，西安，烟台，兰州。

    内容包涵：Microsoft 365（Windows, Graph, Office）,Azure, .NET Core, Machine Learning, DevOps, AKS，Xamarin, UWP 等时下最新最热的开发话题。

    此次活动，微软将邀请来自微软总部开发专家，微软中国技术大神，微软MVP，社区优秀开发者等超过二十位讲师阵容提供技术分享。

    微软Insider Dev Tour是微软 Build 技术大会的全球巡演活动，一年一度，是微软向广大开发者、技术爱好者介绍其未来技术发展方向的活动会。参会者可以与微软全球优秀的技术人士、微软MVP，以及当地优秀的开发者们共同探讨新技术的落地与实践。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：国内6城巡演 微软开启Insider Dev Tour 2019http://news.zol.com.cn/718/7185984.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7185984.html report 710 中关村在线消息：微软Insider Dev Tour 2019巡演活动即将于6月23日举行，此次活动将在国内六个城市进行巡演。微软Insider Dev Tour 2019巡演活动此次巡演活动在国内有六个分会场，分别是上海，深圳，苏州，西安，烟台，兰州。内容包涵：Microsoft 365（Windows, Graph, ...
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