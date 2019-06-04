国内6城巡演 微软开启Insider Dev Tour 2019

中关村在线消息：微软Insider Dev Tour 2019巡演活动即将于6月23日举行，此次活动将在国内六个城市进行巡演。



微软Insider Dev Tour 2019巡演活动

此次巡演活动在国内有六个分会场，分别是上海，深圳，苏州，西安，烟台，兰州。

内容包涵：Microsoft 365（Windows, Graph, Office）,Azure, .NET Core, Machine Learning, DevOps, AKS，Xamarin, UWP 等时下最新最热的开发话题。

此次活动，微软将邀请来自微软总部开发专家，微软中国技术大神，微软MVP，社区优秀开发者等超过二十位讲师阵容提供技术分享。

微软Insider Dev Tour是微软 Build 技术大会的全球巡演活动，一年一度，是微软向广大开发者、技术爱好者介绍其未来技术发展方向的活动会。参会者可以与微软全球优秀的技术人士、微软MVP，以及当地优秀的开发者们共同探讨新技术的落地与实践。

（本文图片来自互联网）

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