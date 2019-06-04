疑似三星A90跑分曝光：骁龙675+6GB内存

中关村在线消息：早在两个月之前，就有国外网友曝光称三星将会发布Galaxy A90机型，但是这段时间三星方面并没有什么动静。不过今天GeekBench跑分库突然出现了一款型号为“SM-A9050”的三星手机，这应该就是传闻已久的三星Galaxy A90。



网曝疑似三星Galaxy A90跑分信息

GeekBench数据显示，这款疑似三星Galaxy A90的手机搭载了高通骁龙675（sm6150）处理器，处理器最高频率为1.8GHz，单核跑分为2504，多核跑分为6768,，配备6GB内存，运行Android Pie系统。



网曝三星Galaxy A90渲染图

根据此前的消息，该机将会采用一块6.73英寸的Notchless Infinity（无打孔）显示屏，侧边框约为1.2mm，下巴3.6mm。同时该机的前置相机将会采用近期在国内厂商中比较流行的升降方案，而后置相机将会采用Galaxy A80同款模组。除此之外，Galaxy A90可能还会支持25W快充。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：疑似三星A90跑分曝光：骁龙675+6GB内存http://news.zol.com.cn/718/7185761.html