WWDC苹果设计奖9款应用获奖：6款游戏

中关村在线消息：在苹果举办的WWDC大会上，除了发布一系列新产品，大会上还进行了2019年度苹果设计奖（Apple Design Awards）的颁奖。该奖项是从App Store里选出认可度较高的9款应用，其中6款为游戏应用。



2019年度苹果设计奖得主

这9款应用分别为：

1、Ordia，一款益智闯关类型的游戏，以冒险元素为主。

2、Flow by Moleskine，欧洲笔记本品牌Moleskine旗下的一款绘画类应用。

3、The Gardens Between（花园之间），一款超现实解密冒险游戏。

4、狂野飙车9：竞速传奇，拥有开放性分支赛道，大地图自由探索。

5、Pixelmator Photo，一款适用于Mac操作系统的图形处理软件。

6、ELOH：老人之旅，一款跟随音乐寻找线条的解密游戏。

7、Butterfly iQ-Ultrasound，一款具有医疗和教学价值的超声波成像软件。

8、暴力甲虫：口袋版，一款暴力的节奏音乐手游。

9、HomeCourt-The Basketball，一款篮球训练应用。

热爱游戏的玩家有没有上手这6款游戏应用呢？

除奖项外，研发这些应用的获奖者还将获得以下福利：512GB iPhone XS、AirPods、12.9英寸iPad Pro + Apple Pencil、Apple Watch Series 4、MacBook Pro顶配、iMac Pro顶配、Apple TV 4K、铝合金纪念奖杯和App Store首页推荐。

（图片来源与互联网）

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