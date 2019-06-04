卢伟冰解释为什么Redmi K20的1999是致敬时代

中关村在线消息：红米在今天发布了一段历代旗舰回顾视频，为即将开卖的Redmi K20造势，在视频中小米提出了“Redmi K20重回1999元致敬时代”的口号，让人摸不着头脑。对此，卢伟冰进行了解释。

卢伟冰在微博上表示：“1999是一个具有历史感和仪式感的价格标签，当年用一个极有竞争力的价格满足米粉对旗舰产品的向往。而今天，手机的成本结构已经发生了巨大的变化，把真正的旗舰重回1999已经不再可能。我们用了当今一颗次旗舰的处理器（骁龙730）搭配其他各个方面都是旗舰的配置，来满足很多米粉对1999的价格追忆。”

这似乎是在解释Redmi K20 Pro为何超出了用户对红米产品线价格的接受程度，想要回到1999元的价格线，只能是Redmi K20这样的非旗舰产品。

其实换言之就是，红米旗舰要涨价，米粉只能接受这样的事实。

Redmi K20采用6.39英寸全面屏设计，搭载高通骁龙730移动芯片，4800万+800万+1300万后置三摄，电池容量为4000mAh。该机将于6月6日正式发售。

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