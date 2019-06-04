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    2000元面值的人民币你见过吗？明天开卖

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    你见过面值2000元的人民币吗？中国人民银行宣布将于6月5日发行一套金银纪念币，这套货币均为中华人民共和国法定货币，其中最大面值的一枚为2000元。

    据悉，这套金银纪念币主题为世界遗产平遥古城，一套共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚。

    以下为官方详细描述：

    一、纪念币图案

    (一)正面图案

    该套金银纪念币正面图案均为平遥古城迎薰门建筑造型，并刊国名、年号。

    (二)背面图案

    150克圆形金质纪念币背面图案为平遥古城典型建筑景观，并刊“平遥古城”字样及面额。

    8克圆形金质纪念币背面图案为镇国寺万佛殿建筑造型，辅以镇国寺全景图组合设计，并刊“平遥古城·镇国寺”字样及面额。

    30克圆形银质纪念币背面图案为双林寺韦驮塑像造型，辅以天王殿建筑造型组合设计，并刊“平遥古城·双林寺”字样及面额。

    二、纪念币规格和发行量

    150克圆形金质纪念币为精制币，含纯金150克，直径60毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量600枚。

    8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

    30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

    三、该套金银纪念币由上海造币有限公司和深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币总公司总经销。

    中国人民银行

    2019年5月30日

    世界遗产(平遥古城)金银纪念币图案

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2000元面值的人民币你见过吗？明天开卖http://news.zol.com.cn/718/7185547.html

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