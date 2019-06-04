中关村在线消息：北京时间6月4日，据外媒报道，上周举行的Facebook股东大会上，公司的一些外部股东决定对马克·扎克伯格和谢丽尔·桑德伯格进行一定的打击。有将近三分之一的外部股东反对两人再次当选董事会成员，甚至七成股东希望引入独立董事会主席。



扎克伯格危险了！半数股东反对其进入董事会

根据一份Facebook的会议纪要显示，股东大会上通过任命一名独立董事来削弱扎克伯格控制权的动议赢得了68%的普通股东投票。尽管扎克伯格拥有更多的投票权，来让这一动议不被实施，不过从目前的情况来看，各个股东对于扎克伯格的态度已经到了令人担忧的状况。

上个月的时候，Facebook前首席安全官亚历克斯·斯塔莫斯在接受采访时表示，Facebook应该聘请一位新的CEO，而马克·扎克伯格应该去潜心做产品。

斯塔莫斯认为，扎克伯格的手中已经拥有了足够多的权力，现在他应该分出一些权力了。在斯塔莫斯看来，如果是他坐在Facebook CEO的位子上，他会聘请一位新CEO掌管公司。采访中斯塔莫斯暗示，他认为Facebook应该聘请微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）担任CEO。

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