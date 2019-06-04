腾讯未在Nexon竞标名单 原因为何？

中关村在线消息：据韩媒报道，在对知名游戏公司Nexon收购的竞标名单中，并没有中国腾讯公司。参与此次竞标的公司为Kakao（韩国）、网石游戏（韩国）、安博凯直接投资基金（韩国）、KKR集团（美国）与贝恩资本（美国）。



Nexon公司

Nexon作为韩国电脑游戏公司，已向中国市场输送如《跑跑卡丁车》、《地下城与勇士》《洛奇》、《泡泡堂》、《冒险岛》等多款网络游戏。

作为Nexon的创始人，金正洙与其妻子共持有Nexon 47.98%的股份，估值在7~8万亿韩元(约合70亿美元)。

原本极有可能赢得竞标的腾讯为何没有参与？原因可能有以下几点。

第一：金正洙报价太高。

上文提到，金正洙夫妻股份估值在7~8万亿韩元，不过网络有消息称，金正洙单方面预期价格最高约为13万亿韩元(110亿美元)。而Nexon 2018年的财报显示，其全年利润为8.69亿美元。

第二：Nexon现有产品对腾讯吸引力太少。

对腾讯而言，Nexon的现有产品只有《地下城与勇士》存在较大吸引力。其余产品例如《跑跑卡丁车》，在中国竞速游戏产品里已经退居成小众游戏了。

第三：性价比低。若收购，韩国多变的环境可能会使Nexon收入继续降低。

在收购游戏公司上，腾讯公司已经投入数百亿美元，购买了众多知名游戏公司。这些公司被腾讯收购后，大多继续保持着独立运作，也算是腾讯特有管理方案。

如果收购Nexon后，大概也会让其独立运作。但近年韩国相关法规只针对PC网络游戏，像Nexon这样传统的PC端游大厂收入持续下降。另外，从研发来看，其对于新游的生产力也在下滑。终上所述，腾讯可能认为收购Nexon性价比并不高。

（图片来源于网络）

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