中关村在线消息：北京时间6月4日，今天上午，一加7系列再次开始在一加官网以及京东商城开卖。刘作虎曾向消费者承诺会保证供货的充足。果不其然，一加7 Pro和一加7超越iPhone XR、Redmi K20拿下单品销量榜前二。

刘作虎也在微博上公布了这一成绩，并表示：“得瑟一下，还有部分规格可以购买，稍微松了口气。”不过，目前12GB版本的一加7销售速度还是超乎用户的手速，刘作虎只能很无奈的表示：“12GB好像还是很快，你等会再看看有没有人没支付的。”



一加7登顶京东手机销量榜：这次备货充足了

一加7正面采用了一块6.4英寸AMOLED材质的水滴屏，分辨率为2340*1080，支持屏下指纹识别。背部整体延续了一加6T的3D曲面设计，后置双摄采用居中放置的方案，相机为4800万像素+500万像素的双摄组合，并且支持OIS光学防抖技术，前摄为1600万像素AI镜头。、

核心配置方面，一加7标准版搭载高通骁龙855旗舰级处理器；提供8GB+128GB和12GB+512GB两种存储规格，并且同样采用了一加7 Pro相同的UFS 3.0规格，读写速度比UFS 2.1快了79%；内置3700mAh电池，支持OnePlus闪充技术，亮屏状态下也能实现快充效果；运行基于安卓9.0定制的氢OS系统。

价格方面，一加7标准版8GB+256GB版售价2999元，12GB+256GB版售价3499元。提供有曜岩灰、珐琅红两种机身配色可选。

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