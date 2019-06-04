中关村在线消息：北京时间6月4日， 近日国内知名区块链网站波场TRON创始人孙宇晨对外宣布，他已经以456万美元的价格拍下了今年巴菲特慈善午餐。随后，他又在朋友圈纪念其拍下巴菲特慈善午餐的新闻登上微博热搜。



波场TRON创始人拍下巴菲特慈善午餐 登上微博热搜

据了解，孙宇晨今天宣布其成为第二十届“巴菲特慈善午餐”的最终竞拍赢家，以创记录高价456.7888万美元拍下“巴菲特慈善午餐”，孙宇晨也将成为全球首个与巴菲特共进午餐的90后企业家。

孙宇晨在微博中表示：“我一直都是巴菲特价值投资理念的长期信仰者，同时我希望邀请区块链行业知名人士一起与巴菲特交流，从而增进顶级传统投资人与数字货币的理解和友谊，让整个行业真正受益！”

值得一提的是，巴菲特对于比特币一直都不感冒，甚至算得上比较坦言比特币。巴菲特表示，比特币本身并不创造任何价值，当你购买这种非生产性资产，唯一能够期待的就是下一个愿意出高价的人来“接盘”。因为这个人也和你一样，期待下一个愿意出更高价的人。

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