三星S10 5G版在美开售：支持Verizon5G

中关村在线消息：今日，美国电信巨头Verizon宣布三星Galaxy S10 5G版正式开始发售，256GB与512GB的售价分别为1299.99美元（约为8973元人民币）、1399.99美元（约为9663元人民币）。



Verizon旗下的5G版Galaxy S10正式开售

Verizon表示，该设备可在亚特兰大，波士顿，夏洛特，底特律，休斯顿，圣地亚哥和华盛顿特区等二十多座城市使用上5G网络。



Galaxy S10 5G版增加了ToF镜头的应用

三星Galaxy S10 5G版本与普通版配置基本相同，除了5G网络之外，S10 5G版只在相机规格上略有差别，其前置摄像头还额外配备了一颗ToF镜头，用以提升人像模式的效果和增强现实应用的深度。后置相机采用四摄组合，包括1200万像素主镜头（F1.5）+1200万像素长焦镜头（F2.4）+1600万像素广角镜头（F2.2）+3D ToF相机。





配置方面，三星Galaxy S10 5G版采用一块6.7英寸的曲面AMOMLED显示屏，分辨率达3034×1400像素，支持HDR10+。搭载骁龙855或Exynos 9820处理器，最高支持8GB RAM+512GB ROM，拥有4500mAh大电池，运行Android 9系统。

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