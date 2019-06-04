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    三星手机三星 Galaxy S10（5G版/全网通）

    三星S10 5G版在美开售：支持Verizon5G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，美国电信巨头Verizon宣布三星Galaxy S10 5G版正式开始发售，256GB与512GB的售价分别为1299.99美元（约为8973元人民币）、1399.99美元（约为9663元人民币）。

    三星Galaxy S10 5G已经在Verizon开售
    Verizon旗下的5G版Galaxy S10正式开售

    Verizon表示，该设备可在亚特兰大，波士顿，夏洛特，底特律，休斯顿，圣地亚哥和华盛顿特区等二十多座城市使用上5G网络。

    三星Galaxy S10 5G已经在Verizon开售
    Galaxy S10 5G版增加了ToF镜头的应用

    三星Galaxy S10 5G版本与普通版配置基本相同，除了5G网络之外，S10 5G版只在相机规格上略有差别，其前置摄像头还额外配备了一颗ToF镜头，用以提升人像模式的效果和增强现实应用的深度。后置相机采用四摄组合，包括1200万像素主镜头（F1.5）+1200万像素长焦镜头（F2.4）+1600万像素广角镜头（F2.2）+3D ToF相机。

    三星Galaxy S10 5G已经在Verizon开售

    配置方面，三星Galaxy S10 5G版采用一块6.7英寸的曲面AMOMLED显示屏，分辨率达3034×1400像素，支持HDR10+。搭载骁龙855或Exynos 9820处理器，最高支持8GB RAM+512GB ROM，拥有4500mAh大电池，运行Android 9系统。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星S10 5G版在美开售：支持Verizon5Ghttp://news.zol.com.cn/718/7185280.html

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