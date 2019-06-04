苹果正式发布iOS 13 亮点和支持机型抢先看

中关村在线消息：今日，北京时间凌晨一点，苹果2019年 WWDC大会在美国圣何塞McEnery会议中心举行，会上苹果正式带来了iOS 13。



iOS 13

iOS 13 具有以下特点：

性能优化：Face ID面部解锁提速30%，软件下载提速50%，软件更新提速60%，软件打开速度提升2倍。

iOS 13黑暗模式界面

黑暗模式：iOS 13带来了全新黑暗模式。模式下，系统、每个应用程序都会重新选择配色来服务用户体验。



iOS内置地图



Memoji动画表情贴纸

其他方面，iOS内置的地图功能得到优化，新的地图将采用3D建模，同时地图中街景细节得到保留。拍照编辑模式增多， 图片支持时间线功能查看，视频编辑支持旋转。Memoji动画表情贴纸将加入iOS当中，增添了更多配饰。Siri子语言方式上引入了自然TTS功能，语音更有温度。



iOS 13 支持更新机型

更新方面，iOS 13 支持以下机型：

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch (第七代)。

（图片来源于网络）

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