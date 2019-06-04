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    苹果正式发布iOS 13 亮点和支持机型抢先看

      [  中关村在线 原创  ]   作者：zhouyajie   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日，北京时间凌晨一点，苹果2019年 WWDC大会在美国圣何塞McEnery会议中心举行，会上苹果正式带来了iOS 13。

    苹果正式发布iOS 13 亮点和支持机型抢先看
    iOS 13

    iOS 13 具有以下特点：

    性能优化：Face ID面部解锁提速30%，软件下载提速50%，软件更新提速60%，软件打开速度提升2倍。WWDC19：iOS 13/iPadOS支持机型

    iOS 13黑暗模式界面

    黑暗模式：iOS 13带来了全新黑暗模式。模式下，系统、每个应用程序都会重新选择配色来服务用户体验。

    苹果正式发布iOS 13 亮点和支持机型抢先看
    iOS内置地图

    苹果正式发布iOS 13 亮点和支持机型抢先看
    Memoji动画表情贴纸

    其他方面，iOS内置的地图功能得到优化，新的地图将采用3D建模，同时地图中街景细节得到保留。拍照编辑模式增多， 图片支持时间线功能查看，视频编辑支持旋转。Memoji动画表情贴纸将加入iOS当中，增添了更多配饰。Siri子语言方式上引入了自然TTS功能，语音更有温度。

    WWDC19：iOS 13/iPadOS支持机型
    iOS 13 支持更新机型

    更新方面，iOS 13 支持以下机型：

    iPhone XSiPhone XS MaxiPhone XRiPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7iPhone 7 PlusiPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch (第七代)。

    （图片来源于网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果正式发布iOS 13 亮点和支持机型抢先看http://news.zol.com.cn/718/7185271.html

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