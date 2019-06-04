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    一加手机一加 7（8GB/256GB/全网通）

    一加标准版今日首销：标配UFS3.0闪存

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：一加在5月16日在北京正式发布了一加7系列的国行版本，其中包括一加7和一加7 Pro两款机型。今天上午10:00，一加7标准版将首次开售，售价2999元起。

    一加标准版今日首销：标配UFS3.0闪存
    一加7采用水滴屏的设计

    一加7正面采用了一块6.4英寸AMOLED材质的水滴屏，分辨率为2340*1080，支持屏下指纹识别。背部整体延续了一加6T的3D曲面设计，后置双摄采用居中放置的方案，相机为4800万像素+500万像素的双摄组合，并且支持OIS光学防抖技术，前摄为1600万像素AI镜头。

    一加标准版今日首销：标配UFS3.0闪存
    一加7后置双摄

    核心配置方面，一加7标准版搭载高通骁龙855旗舰级处理器；提供8GB+128GB和12GB+512GB两种存储规格，并且同样采用了一加7 Pro相同的UFS 3.0规格，读写速度比UFS 2.1快了79%；内置3700mAh电池，支持OnePlus闪充技术，亮屏状态下也能实现快充效果；运行基于安卓9.0定制的氢OS系统。

    一加标准版今日首销：标配UFS3.0闪存
    一加7拥有曜岩灰、珐琅红两种机身配色

    价格方面，一加7标准版8GB+256GB版售价2999元，12GB+256GB版售价3499元。提供有曜岩灰、珐琅红两种机身配色可选。

    （本文图片来自网络）

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